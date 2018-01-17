Госдума рассмотрит законопроект о легализации частных военных компаний
В Госдуму РФ до конца января будет внесен законопроект, который узаконит деятельность частных военных компаний. О подготовке документа сообщил первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству
В Госдуму РФ до конца января будет внесен законопроект, который узаконит деятельность частных военных компаний. О подготовке документа сообщил первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
В законопроекте будут прописаны ограничения для частных военных компаний. Так, ЧВК запретят нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения, сообщает RT.
При этом законопроект позволит привлекать наемников к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги.
Отметим, что в 2012 и 2014 годах на рассмотрение Госдумы уже поступали законопроекты о легализации частных военных компаний, но тогда они были отклонены за противоречие Конституции РФ.
Официально создание и участие в частных военных компаниях в России в настоящий момент подпадает под действие статьи Уголовного кодекса «наемничество». Тем не менее, бойцы ЧВК «Вагнер» принимали участие в военных действиях на территории Донбасса и Сирии. По данным Reuters, за 9 месяцев 2017 года в Сирии погибли более 130 россиян, не являющихся действующими российскими военнослужащими. По версии агентства, речь идет о сотрудниках частных военных компаний.