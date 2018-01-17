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Авторская колонка
17 января 01:53
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Искусство для придурков

В театр я больше ни ногой. Даже бесплатно. Особенно в самые наши продвинутые.

И не только потому, что разонравилось. Слишком уж неприятные последствия имел для меня последний поход в это культурно-развлекательное учреждение.

А дело было так.

Услышал я, что поставили в одном из наших супер-театров нечто зашибенное к 100-летию Октябрьской революции. Ну, просто нельзя умному и некосному человеку такое пропустить. Тем более что и артисты там заняты именитые, и исторические фигуры в весьма необычном виде представлены.

Я и клюнул. Купил билет за огромные деньги и – вперед.

Место оказалось очень хорошее, всё слышно, видно. Даже слишком, поскольку все исторические фигуры здесь голыми выведены. Напрочь обнаженный Ленин Владимир Ильич, такие же Сталин, Троцкий (естественно, обрезанный), а еще Гитлер с одним яйцом… Все о чем-то своем, революционном, рассуждают,  спорят… Но это так, между делом. Главное тут – секс во всех его разновидностях: и с соратницами по борьбе, и между собой, и свально… Причем самый заводной и упорный, как всегда, – Ильич. А наблюдает за всей этой компашкой (странно, что нераздетый, в старомодном прикиде) знаменитый Зигмунд Фрейд со своими психоаналитическими заморочками: дескать, и революция эта, и все эти психотипы – всё от сексуальной ненасытности, этой напасти человеческой… Так что скучать с первых же мизансцен зрителям не приходится, ржачка стоит, как у Петросяна. Это надо отдать постановщикам должное.

Думал, может, дальше что-то посодержательней будет, хотя бы прикроются наши герои, займутся впрямую своими обязанностями… Ни фига, и дальше в основном про это – и наглядно, и с комментариями Фрейда. Только мерзостей побольше, чтобы напряг не спадал… Наконец, я не выдержал, вскочил и стал протискиваться к выходу.

Я и раньше частенько из театра раньше времени сматывался, но обычно до антракта все же досиживал – неудобно как-то зрителей беспокоить. Но тут не стерпел, решился.

Народ, конечно, на меня с возмущением – отвлекаю, мол, от таких захватывающих картинок. Кто-то даже прошипел мне вслед: вот такие и обливают мочой произведения искусства…

С трудом вырвался, а у выхода нагоняет меня какой-то гривастый мужик в темных очках, похоже, режиссер этого исторического порно, а с ним еще один, только помоложе и покоренастее, наверное, помощник по связям с общественностью.

Режиссер меня сердито спрашивает: – Позвольте узнать: почему вы уходите? Чем вам наша пародия так уж не понравилась?

Я: – Да всем! Вы своей пародией даже к сексу у меня охоту отбили… Одна гадость…

– А вот зрителям нравится, слышали, как люди смеются?

– Значит, надо вводить маркировку: спектакль для придурков, – сказал я.

И – ушел. Прошел метров, наверное, двадцать, вдруг кто-то меня сзади по плечу хлоп, оборачиваюсь, а это тот коренастый из театра. Говорит с ухмылкой: – Это тебе от придурков. – И как двинет мне в челюсть – ну, я и с копыт, отключился.

Очнулся уже в полиции. Какой-то старлей спрашивает: – Будете заявление писать?

Я мычу с разбитым ртом: – Нет, не буду. Не в моих это правилах.

– Ну, хоть знаете, кто ударил?

– Знаю, деятель искусства.

– А конкретно?

– Не скажу.

– Почему?

– Сам виноват.

– Обидели, что ли, его?

– Ну да, – усмехнулся я. – Деятелей искусства надо щадить, они ведь такие ранимые, бескожие. А я не захотел даже антракта дождаться, сбежал. Не уважил творцов.  

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