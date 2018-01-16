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16 января 13:53

«Левада-центр» отказался от публикации данных соцопросов о выборах из-за статуса инагента

Независимая социологическая служба «Левада-центр» отказалась от публикации результатов опросов о выборах президента России, хотя регулярно их проводит. Сейчас данные соцопросов на выборную тематику публикует только государственный ВЦИОМ

Фото: obzor.press

Независимая социологическая служба «Левада-центр» отказалась от публикации результатов опросов о выборах президента России, хотя регулярно их проводит. Сейчас данные соцопросов на выборную тематику публикует только ВЦИОМ, который на 100% контролируется государством.

Глава «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что после старта избирательной кампании социологическая служба прекратила публиковать данные своих опросов, касающихся выборов, хотя продолжит их проводить. Решение службы связано с тем, что в 2016 году оба была внесена в реестр «иностранных агентов». Согласно закону инагенты не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. «Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации», - заявил Гудков, слова которого приводит «Ведомости».

Директор «Левада-центра» считает, что закон об иностранных агентах изначально был направлен «на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации». Он отметил, что данные опросов «Левада-центра» отличались от данных ВЦИОМ.

Отметим, что в предвыборных период обычно исследуется рейтинг Владимира Путина и его основных конкурентов, а также явка избирателей. Эксперты отмечают, что публикуемые данные в любом случае редактируются, так как в ходе выборов публикация показателей – это формирующее явление, которое влияет на электоральное мнение.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в свою очередь выразил сожаление по поводу того, что «Левада-центр» не будет публиковать данные опросов о выборах президента России. «Жалко, что теперь будет меньше данных. Чем их больше, тем лучше, тем более речь идет не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет», - отметил Федоров.

В Кремле заявили, что решение «Левада-центра» не публиковать данные опросов основано исключительно на требованиях закона. ««Левада-центр» имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованию закона, будучи агентом, он не сможет проводить такие исследования», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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