Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Общество
13 января 00:40

«Аэрофлот» взыщет с жены Андрея Аршавина убытки из-за задержки рейса

Авиакомпания планирует взыскать с Аршавиной дополнительные расходы в связи с повторным наземным обслуживанием самолета и перерасходом топлива. В «Аэрофлоте» также заявили, что не будут допускать к полетам «деструктивных пассажиров»

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина затраты за задержку рейса Москва – Алматы из-за ее «деструктивного поведения» на борту.

Авиакомпания планирует взыскать с Аршавиной дополнительные расходы в связи с повторным наземным обслуживанием самолета и перерасходом топлива. В «Аэрофлоте» также заявили, что не будут допускать к полетам «деструктивных пассажиров» вне зависимости от их социального статуса.

«Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, « Аэрофлот» воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в черный список», – говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Инцидент с участием Алисы Аршавиной произошел 6 января на рейсе Москва – Алматы.  По версии перевозчика, Алиса Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из экономкласса в бизнес-класс, игнорировала требования экипажа пристегнуть одного из своих детей и не пристегивалась сама во время движения самолета. Жена футболиста также называла себя майором ФСБ, «пытаясь оказать давление на экипаж».

Позднее в ФСБ России заявили, что Алиса Аршавина не работает и никогда не работала в ведомстве.

Сама Алиса Аршавина заявила, что просто пыталась поменять подгузник ребенку и обвинила бортпроводников в жестоком обращении с детьми.

Материалы по теме
В ФСБ опровергли заявление жены футболиста Аршавина о том, что она является сотрудником ведомства
«Аэрофлот» объяснил порядок приобретения авиабилетов по 5 рублей во время ЧМ-2018
«Аэрофлот» потратит на банкет в честь своего 95-летия 60 млн рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Ипотека на всю жизнь
Ипотечный портфель российских банков по состоянию на 1 декабря 2017 года вырос до 5 трлн рублей, что является рекордом. С начала прошлого года общий долг россиян по ипотеке увеличился на 13%
Горячие новости
Российским полицейским разрешили выезжать за границу
Владимир Колокольцев утвердил список иностранных государств, которые разрешат посещать сотрудникам ведомства в 2018 году. В список безопасных для российских полицейских стран включили 13 государств
здравоохранение
«Неотложка» с отложенной помощью
Историй, шокирующих историй, в которых «скорая помощь» оказывается не только не скорой – но даже и не помощью, немало. Поэтому можно взять, пожалуй, одну из самых последних. Этой случай произошел незадолго до Нового года, в Брянской области в не самой глухой деревне Удолье Трубчевского района
Горячие новости
Широка страна моя родная
Владимир Путин проведет предвыборное турне по российским регионам. Первый визит глава государства совершил в Тверь. В ближайшее время Путин также посетит Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Екатеринбург
Горячие новости
США включат в санкционный список 50 приближенных к власти россиян и их родственников
Власти США включат в новый санкционный список почти 300 российских граждан. Кандидатами на попадание в «черный список» стали 50 представителей российской элиты и их родственники
Горячие новости
«Миф о плохих дорогах развеялся»
Глава Министерства транспорта России Максим Соколов сообщил о соответствии 80% федеральных автомобильных трасс нормативам. «Миф о плохих дорогах в России, по крайней мере федеральных дорогах, я считаю, развеялся», - заверил министр
Общество
Ювенальная юстиция: спасение детства или бизнес на детях?
Чтобы Госдума поставила наконец, вопрос о полном запрете в России изъятия ребёнка у родителей, необходимо еще много детских смертей. Едва ли комиссия сможет решить проблему, если в задачу ей ставится не воссоединение детей с родителями, а скорейшее нахождение новых семей.
Горячие новости
«Переезд нас шокировал»
В Москве участники программы реновации жилого фонда отказались переселяться в новые квартиры из своей пятиэтажки, заявив, что «там невозможно жить». Речь идет о жильцах дома номер 20, корпус 1 и дома номер 22 корпус 2 на проспекте маршала Жукова
Горячие новости
Причиной крушения под Смоленском польского Ту-154 назвали три взрыва на борту
Польская комиссия сообщила о трех взрывах на борту самолета. По версии поляков, авиакатастрофа произошла в результате разрушения крыла из-за взрыва
Горячие новости
Нежелательная страна
Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны отказаться от посещения Российской Федерации в связи с высоким риском угрозы жизни. Россия была включена в список нежелательных для путешествий стран наряду с Нигерией, Кубой, Гондурасом
Авторская колонка
Чего я жду от 2018-го
В русском языке выражение «ждать чего-либо» имеет два смысла – «Что я прогнозирую» и «Чего я хочу». Прогноз дать несложно, ибо российская история в силу своих повторов предсказуема, и в этом ее главное преимущество.
Быков Дмитрий
Горячие новости
Госдума разрешит работодателям увольнять сотрудников за пьянство
Депутаты Госдумы подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые разрешат работодателям увольнять своих сотрудников за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения
Горячие новости
Помоги себе сам
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 10 января, отклонили законопроект об оказании помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. Законопроект подготовили и внесли депутаты от КПРФ
Горячие новости
Ковальчук и все-все-все
Активисты антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» обнаружили в Ленинградской области элитный поселок, к которому могут иметь отношение бизнесмены Юрий и Михаил Ковальчуки, которых входят в список друзей Владимира Путина
Горячие новости
Объекты Минобороны испортили положительную статистику подготовки к отопительному сезону
В настоящий момент объекты жизнеобеспечения населения и социальной сферы осуществляют работу в соответствии с установленным графиком
Горячие новости
Чиновники тоже люди
Администрация Санкт-Петербурга разместила заявку на предоставление телекоммуникационных услуг и спутникового телевидения. Чиновники из Смольного выбрали для себя расширенный пакет, который включает в себя несколько эротических каналов
ЦППК
Картель пригородного назначения
Потенциальный переход ЦППК в частные руки с сохранением всех государственных дотаций, странные конкурсы без понижения цены и по-прежнему убогий сервис для пассажиров – кто наживается на компании, которая по мнению ее руководства, убыточна?
Горячие новости
Виртуальная валюта - это не деньги
Министерство труда России разрешило государственным служащим не указывать в декларациях о доходах и имуществе криптовалюту. Виртуальную валюту ведомство приравняло к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме