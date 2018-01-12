Российским полицейским разрешили выезжать за границу. Но пока только в 13 стран
Владимир Колокольцев утвердил список иностранных государств, которые разрешат посещать сотрудникам ведомства в 2018 году. В список безопасных для российских полицейских стран включили 13 государств
Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил список иностранных государств, которые разрешат посещать сотрудникам ведомства в 2018 году. В список безопасных для российских полицейских стран включили 13 государств.
Сотрудники МВД России могут посещать Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай, Кубу, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Перечень составлен исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».
В Ассоциации туроператоров России отметили, что пляжный отдых из перечисленных стран предлагают Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. В Туркменистан нужно получать визу, отдых в Узбекистане ограничен сезонностью, а перелет туда дорог. Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены на российском рынке, а в Южную Осетию и Таджикистан - почти не представлены.
Напомним, российским полицейским запретили выезжать на отдых за границу весной 2014 года в связи с напряженной международной политической обстановкой.