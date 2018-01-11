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11 января 12:30

Участников программы реновации ускоренно переселяют в новые квартиры без ремонта

В Москве участники программы реновации жилого фонда отказались переселяться в новые квартиры из своей пятиэтажки, заявив, что «там невозможно жить». Речь идет о жильцах дома номер 20, корпус 1 и дома номер 22 корпус 2 на проспекте маршала Жукова

Фото: activatica.org

В Москве участники программы реновации жилого фонда отказались переселяться в новые квартиры из своей пятиэтажки, заявив, что «там невозможно жить». Речь идет о жильцах дома номер 20, корпус 1 и дома номер 22 корпус 2 на проспекте маршала Жукова.

Жильцам пятиэтажных домов предложили квартиры в новостройке на Карамышевской набережной, 60. Москвичи сейчас переселяться туда отказываются, так как квартирам необходим ремонт, однако чиновники всеми силами пытаются ускорить переезд. В частности, по всей новостройке демонтировали видеонаблюдение, а дом 20 корпус 1 отрезали от интернета и телевизионной антенны.

Москвичи также рассказали, что по подъездам стали ходить некие люди со связками ключей, которые подбирают ключи к той или иной квартире. Эти люди называют себя представителями ГБУ «Жилищник», однако никаких документов не предоставляют.

Неизвестные лица выносят из пустых квартир сантехнику, оконные решетки, снимают пластиковые окна. Дом намеренно выстуживается, в пустующих квартирах круглосуточно открыты окна и форточки.

Жильцы пятиэтажек провели стихийный народный сход, чтобы заявить о несогласии с политикой принудительного переселения. Они считают, что их пытаются выселить в срочном порядке, чтобы снести старые дома ради строительства станции метрополитена, сообщает портал Activatica.Org.

Переселенцы рассказали о нарушениях при оформлении документов на новые квартиры. Например, жильцу по фамилии Мороз выдали ордер на некоего «Морозова», а затем предложили «не париться и зачеркнуть лишние буквы». Участники программы реновации считают, что чиновники намеренно делают ошибки в документах.

«Переезд нас шокировал», - заявили переселенцы в беседе с телеканалом «Дождь».

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