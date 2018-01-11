Чего я жду от 2018-го
В русском языке выражение «ждать чего-либо» имеет два смысла – «Что я прогнозирую» и «Чего я хочу». Прогноз дать несложно, ибо российская история в силу своих повторов предсказуема, и в этом ее главное преимущество.
Маразм и абсурд будут нарастать, у разрешенных конкурентов на выборах-2018 сразу же после марта все будет плохо, и никакого их возвышения (вроде грудининского премьерства) ожидать не стоит. Уже в апреле мы увидим «нового Путина» – нового не в политическом, а в физиологическом смысле: бодрого, страшно энергичного. Все государственные аналитики закричат о втором дыхании, хотя уместнее говорить о пятом.
Выразится эта новизна в резком усилении антизападной риторики, эскалации конфликтов с соседями и внутренних репрессиях, прежде всего в ближнем круге. Народ таким образом отблагодарят за поддержку на выборах (в районе 70–75 процентов). Деньгами уже не облагодетельствуешь, так хоть зрелищами побаловать.
Эта нарастающая цельность, уже без всякой либеральной примеси, будет приводить к культурному подъему – появлению хороших фильмов и книг, как и всегда бывает при прогрессирующем застое; это утешение главное, но сомнительное. Скорее всего главной темой новостей станет вполне вероятная глобальная война; очень может быть, что в наступившем году мир подойдет к ней ближе, чем в дни Карибского кризиса. Если обойдется, российская власть не оставит стараний по развязыванию локального конфликта где-нибудь подальше от собственных границ, потому что никакого выхода из нашей внутренней ситуации, кроме растущей внешней агрессии, не просматривается.
Это не сильно поможет сплочению народа вокруг Путина, но на какое-то время отсрочит общее разочарование, которое достигнет пика через год-другой и приведет к оттепели александровского образца, но не более. Впрочем, для культурного взрыва хватит и этого.
А что касается личных пожеланий, то в этом смысле я ничего не жду. Я делаю – все, что могу и что умею. Между «желать» и «делать» разница в одну букву, но от этой буквы зависит итог вашей жизни, о котором надо думать почаще независимо от возраста. Чем быстрее бо́льшая часть страны перестанет ждать и начнет делать, тем быстрее мы действительно поднимемся с колен.
Источник - «Собеседник»