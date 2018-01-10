Минздрав открыл «горячую линию» для сообщений о коррупции в ведомстве
Министерство здравоохранения РФ в рамках борьбы с коррупцией создаст телефон доверия. По этому телефону можно будет сообщить о вымогательстве и получении взяток служащими министерства
Министерство здравоохранения РФ в рамках борьбы с коррупцией создаст телефон доверия. По этому телефону можно будет сообщить о вымогательстве и получении взяток служащими министерства или руководителями подведомственных Минздраву организаций.
В заявлении Минздрава России говорится, что в целях реализации антикоррупционных мероприятий и формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в управлении делами и кадров министерства начнет работу телефон доверия.
Антикоррупционная «горячая линия» будет работать в режиме автоответчика. Обращения граждан будут записываться и храниться в течение одного года, после чего - уничтожаться.
Анонимные сообщения о фактах коррупции рассматриваться не будут, а всем остальным ведомство гарантирует конфиденциальность. Граждан также будут предупреждать об уголовной ответственности за ложный донос.