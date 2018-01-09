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09 января 14:33

Российский загранпаспорт поднялся на 48 место в рейтинге ценности паспортов

Российский заграничный паспорт за минувший год улучшил свои позиции в рейтинге паспортов компании Henley&Partnerts. Его ценность поднялась на три строчки – до 48 места. Теперь российские граждане могут посещать без визы 110 стран

Российский заграничный паспорт за минувший год улучшил свои позиции в рейтинге паспортов компании Henley&Partnerts. Его ценность поднялась на три строчки – до 48 места. Теперь российские граждане могут посещать без визы 110 стран.

Российский загранпаспорт среди стран бывшего СССР делит второе место с молдавским паспортом. На первое место среди них вышла Украина. Обладатели украинских паспортов могут посещать без визы 114 стран.

Напомним, что в 2017 году Киев и Евросоюз договорились о безвизовом режиме, после чего украинский загранпаспорт поднялся в рейтинге сразу на 14 позиций (44-е место).

В мировом рейтинге заграничных паспортов первое место занимает немецкий паспорт. Граждане Германии могут посещать без визы в 177 стран. На втором месте рейтинга сингапурский паспорт (176 государств), а третью строчку рейтинга ценности загранпаспортов делят удостоверения личности граждан Дании, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Норвегии, Швеции и Великобритании (175 стран без визы).

На четвертой строчке находятся Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Испания (174), а на пятом месте - паспорт США (173 страны).

На последнем месте рейтинга оказался паспорт Афганистана. Граждане этой страны могут посещать без визы всего 24 страны.

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