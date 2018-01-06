В России упростили процедуру подачи документов на усыновление
Правительство упростило порядок подачи документов на усыновление детей-сирот или оформления попечительства. Соответствующий указ 6 января подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Правительство упростило порядок подачи документов на усыновление детей-сирот или оформления попечительства. Соответствующий указ 6 января подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно упрощенной системе, гражданам, желающим оформить опекунство, не надо самостоятельно приносить в органы опеки и попечительства выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение.
Также они могут не предоставлять самостоятельно копию финансового лицевого счета с места жительства; справку об отсутствии судимости или уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Указанные документы будут запрашиваться органами опеки у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.