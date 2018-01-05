Владимир Путин распорядился уволить каждого пятого сотрудника ГИБДД
Президент Владимир Путин в конце 2017 года подписал указ о сокращении числа сотрудников Министерства внутренних дел России. Согласно указу, численность полицейских уменьшится на 10 тысяч человек
Президент Владимир Путин в конце 2017 года подписал указ о сокращении числа сотрудников Министерства внутренних дел России. Согласно указу, численность полицейских уменьшится на 10 тысяч человек.
По данным «Газеты.ру», под сокращение попали только сотрудники Госавтоинспекции. Остальные подразделения МВД РФ сокращение штата не коснулось.
В 2017 году численность сотрудников ГИБДД оценивалась в 55 тысяч человек. Таким образом, в 2018 году будет уволен каждый пятый инспектор.
Также сообщается, что увольнение не затронет сотрудников, которые отвечают за регистрационные действия и проведение экзаменов на выдачу водительских прав.
Руководитель московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин отметил, что сокращение штата в ГИБДД обусловлено постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным.