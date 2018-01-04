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04 января 19:07

Россия официально возобновила авиационное сообщение с Египтом

Российские туристы в скором времени смогут вернуться на египетские курорты. Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ о возобновлении авиационного сообщения с Египтом

Фото: 29palms.ru

Российские туристы в скором времени смогут вернуться на египетские курорты. Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ о возобновлении авиационного сообщения с Египтом. Туркомпаниям разрешили начать формирование путевок на египетские курорты.

Согласно поправкам в указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», российские авиакомпании могут начать регулярные перевозки в Каир.

Следующим шагом российских властей будет возобновление авиарейсов в курортные города Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В соответствии с новым указом президента также снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Россия и Египет подписали протокол о возобновлении регулярного авиасообщения 15 декабря 2017. Документ разрешает начать все необходимые двусторонние действия по возобновлению полетов, но речь идет пока о рейсах в Каир. Рейсы в египетскую столицу скорее всего начнут выполняться в феврале.

Напомним, авиационное сообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года после крушения на Синайском полуострове российского самолета компании «Когалымавиа». Лайнер выполнял чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

По данным ФСБ России, на борту российского самолета произошел взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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