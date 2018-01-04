Меню
Общество
«Свадебный генерал» российской антикоррупции
Авторская колонка
04 января 15:48
Тарощина Слава

Обозреватель «Новой газеты»

Все авторы

Коллективный Распутин

Уходящий год просто обязан войти в анналы как время выдающихся пропагандистских успехов ТВ

Визуальный символ 2017-го — бравый десантник Шейнин с красным клоунским носом и ведром дерьма (физического, а не метафорического) в руке. Главные итоги проистекают из данного живительного источника.

«Левада-центр» опубликовал свежие социологические исследования убийственной силы: великодержавные настроения достигли исторического пика. Стоит ли напоминать, что стихийное коллективное мессианство (64% респондентов верят в исключительность державы) проистекает прямиком из телевизора? Без этой адской машины, обрабатывающей публику почти в круглосуточном режиме, подобный размах самогипноза был бы невозможен. Верный спутник мессианства — изоляционизм. И тут ящик не подвел. Не прошло и 160 лет после поражения в Крымской войне, как доктрина «Россия — осажденная крепость» вновь обрела жгучую актуальность.

Если невроз мессианства в комплекте с изоляционизмом предсказуем, как вечер с Соловьевым, то от третьего итога веет свежестью. Мысль о том, что никакой демократии не существует в природе — важный тренд сезона. Впрочем, и эта свежесть относительна. Серый кардинал Победоносцев, тот самый, который заглянул России в очи «стеклянным взором колдуна», еще в 1884 году написал программную статью о демократии «Великая ложь нашего времени». Как налогоплательщик хочу понять: за что творцам смыслов деньги платят? Повторять в XXI веке зады века XIX — совсем уж плохой тон. Хотя иногда ставка на конспирологию в качестве основы политики оправдывает себя. Заговор против России действительно существует, только плетется он не извне, а изнутри. Ощущение такое, что от львиной доли граждан утаили львиную долю отечественной истории. А иначе разве государственный муж Харитонов притащил бы на заседание Госдумы изваяние Дзержинского, у которого он под телекамеры просил прощения?

Нежность к палачам в нынешнем сезоне обрела новые краски. Сокровищница сталинианы пополнилась уже не самим Иосифом Виссарионовичем, а его тенью. Изваял сочинение Алексей Пиманов, тоже в недавнем прошлом государственный муж не мельче Харитонова. Его сериал об охраннике вождя с трогательной фамилией Власик так и называется: «Тень Сталина». Не успел истаять в сумраке Власик, как на головы телемасс обрушился новый многосерийный документальный цикл «Страна Советов. Забытые вожди». В команду мечты, заботливо отобранную Российским военно-историческим обществом вкупе с Министерством культуры, вошли Берия с Дзержинским, Молотов, Ворошилов, Буденный, Жданов, Абакумов.

Российский внутренний путь, сотканный из гордости и ненависти, приносит дивные плоды. Обработка электората осуществляется двумя фронтами — Первым политическим и Вторым таблоидным. Агрессивная экспансия таблоидов в формате долгоиграющего сериала — новинка года. Сага про развод Джигарханяна и его Виталины уже достойна Книги рекордов Гиннесса. Столь же успешно Украину с Америкой теснят на обочину изнасилованные малолетки типа Дианы из Ульяновска (подпорчена не вполне опознанным юношей) и Ульяна из Арзамаса (обесчещена сразу тремя юношами). Детектор лжи стал привычным атрибутом студии вроде микрофона или ведущего. ТВ обзавелось своими следственными органами. Всякий раз вздрагиваю, когда Сабина Пандус с осколками айсберга вместо глаз впивается в очередную жертву. Особая нотка года — приход интеллигентов в таблоиды. Два Дмитрия, Борисов и Шепелев, с невиданным энтузиазмом копошатся в грязном белье хоть Джигурды, хоть Порошенко. Интеллигентность облика и корректность интонаций значительно усиливает ощущение мерзости происходящего на экране.

Нынешнее телевидение — эдакий коллективный Распутин при кремлевском дворе, но все на свете, включая коварного старца, смертно. Накануне президентских выборов всегда начинают курсировать слухи об отставке гендиректоров федеральных каналов. Думаю, сейчас они более достоверны, чем прежде. Хотя бы потому, что альтернатива официальному ТВ стала реальностью. Дудь, свободный и дерзкий, по количеству просмотров соперничает с Киселевым. Канал Навального успешно осваивает новый политический язык. Стремительно восходит на YouTube звезда Собчак, которая и на большом ТВ уже доказала свою состоятельность.

Но не только в альтернативе дело. «Федералы» давно перешли Рубикон. У гипотетического Шейнина количество дерьма неисчерпаемо, но исчерпаны силы. Вербальная агрессия достигла апогея. Дальше только рукопашные драки в студии.

Так что прорубь для коллективного Распутина уже готова.

Источник - Новая Газета

Сейчас на главной
Горячие новости
В бельгийском городе Брюгге россиянка скончалась после падения на катке
В бельгийском городе Брюгге скончалась российская туристка. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания на коньках в новогоднюю ночь
Горячие новости
Египет дождался российских туристов
Российские туристы в скором времени смогут вернуться на египетские курорты. Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ о возобновлении авиационного сообщения с Египтом
Горячие новости
В Сбербанке сообщили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
Руководство Сбербанка отчиталось о ликвидации совместно с правоохранительными органами системы по отмыванию денежных средств на территории Чеченской республики
Горячие новости
В Кемеровской области новогодний фейерверк попал в квартиру и ранил ребенка
В городе Киселевск Кемеровской области в новогоднюю ночь из-за фейерверка пострадал ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»
Горячие новости
Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда новогоднего стола
Роспотребнадзор опубликовал список блюд новогоднего стола, которые могут привести к пищевым отравлениям. Особо осторожно гражданам посоветовали относиться к салатам, заправленным майонезом и сметаной. Хранить их не стоит более суток
Горячие новости
Парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными
В Москве, в воскресенье, 31 декабря, начались «парковочные каникулы». С сегодняшнего дня и до 8 января включительно плату за парковку автомобиля на городских улицах взимать не будут
Новый год
Россияне ждут наступающий год – но от него ничего не ждут
Уже объявленное повышение тарифов ЖКХ, подорожание проезда на всех видах общественного транспорта, новые ценники в магазинах и на заправках, зарплатный застой и кризис производства – какие еще сюрпризы ждут жителей России в наступающем 2018-м?
Горячие новости
«Роскосмос» подвел итоги работы за 2017 год. Об авариях в отчете решили не упоминать
«Роскосмос» в пятницу, 29 декабря, подвел итоги своей деятельности за 2017 год. При этом в годовом отчете нет никакой информации о нештатных ситуациях с запусками ракет и работой спутников
Горячие новости
Комиссия по помилованию одобрила прошение пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева
Бывший сенатор Игорь Изместьев, приговоренный к пожизненному сроку, подал прошение о помиловании. Комиссия по помилованию дала положительное заключение ...
Горячие новости
Сбербанк опроверг информацию о нехватке наличных средств в банкоматах
В банкоматах Сбербанка в связи с предновогодним ажиотажем не хватает наличных средств. Об этом сообщил Telegram-канал проекта «Открытые медиа» со ссылкой на представителя банка и клиентов
Горячие новости
«Единая Россия» выпустила ролик, в котором ребенок просит у Деда Мороза победы Путина на выборах
В предновогоднем ролике «Единой России» девочка рассказывает, как в России стало хорошо, и просит Деда Мороза сделать Владимира Путина следующим президентом России
Горячие новости
Финансировать избирательную компанию Путина будут бывшие фонды «Единой России»
Финансировать избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина будут фонды поддержки регионального сотрудничества и развития
Горячие новости
ТСЖ элитного дома, которое возглавляет экс-министр Сердюков, задолжало за коммуналку 800 тысяч рублей
В эту сумму входят более 121 тысячи рублей долга за отопление, а также начисления за другие коммунальные услуги
Горячие новости
«Аэрофлот» перевезет фанатов на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала перевозить российских болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году всего за 5 рублей после жалоб россиян на рост цен на билеты в 2-5 раз
Горячие новости
Подрядчика метрополитена поймали на мошенничестве
Правоохранительные органы задержали по подозрению в мошенничестве генерального директора компании «Трейд Компани», которая ранее являлась подрядчиком московского метрополитена. Договор с подрядчиком был расторгнут в декабре текущего года
Горячие новости
Раз «мигалка», два «мигалка»
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа транспортных средств своей администрации, которые имеют право пользоваться спецсигналами. Число транспортных средств с «мигалками» в администрации президента увеличилось с 20 до 23 единиц
Бизнес
«Большая банковская чистка»
В последнее время ЦБ весьма рьяно взялся за частный банковский сектор, в буквальном смысле отбирая у владельцев их бизнес в пользу государства и заставляя бывших банкиров спасаться бегством за рубеж
Горячие новости
Дареному коню в зубы не смотрят, но от него отказываются
Подарки от друзей могут стать причиной увольнения и даже возбуждения уголовного дела. Дары полученные на протокольных мероприятиях, в командировках и других официальных мероприятиях чиновники должны сдать