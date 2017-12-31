Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда новогоднего стола
Роспотребнадзор опубликовал список блюд новогоднего стола, которые могут привести к пищевым отравлениям. Особо осторожно гражданам посоветовали относиться к салатам, заправленным майонезом и сметаной. Хранить их не стоит более суток
Роспотребнадзор опубликовал список блюд новогоднего стола, которые могут привести к пищевым отравлениям. Особо осторожно гражданам посоветовали относиться к салатам, заправленным майонезом и сметаной. Хранить их не стоит более суток.
«Пищевые отравления и инфекционные болезни вызывают нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, а также несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами», - говорится в заявлении санитарного ведомства.
Наиболее опасными блюдами Роспотребнадзор назвал салаты (особенно заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурму, котлеты, рулеты, паштеты, студень. Опасность представляют и плохо вымытые фрукты.
«Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации», - отметили в Роспотребнадзоре.
Полуфабрикаты и изделия из мяса необходимо подвергать термической обработке, а пирожные и торты с кремом необходимо хранить в холодильник.
Ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали советы для граждан о том, как правильно выбрать продукты для новогодних блюд и алкогольные напитки.