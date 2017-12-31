Парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными
В Москве, в воскресенье, 31 декабря, начались «парковочные каникулы». С сегодняшнего дня и до 8 января включительно плату за парковку автомобиля на городских улицах взимать не будут
В Москве, в воскресенье, 31 декабря, начались «парковочные каникулы». С сегодняшнего дня и до 8 января включительно плату за парковку автомобиля на городских улицах взимать не будут.
«Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее в городской администрации сообщили, что в новогодние праздники автомобильный трафик в городе снижается, поэтому бесплатная парковка не осложнит транспортную ситуацию.
Плоскостные парковки со шлагбаумами работают в обычном режиме по действующим тарифам.