Россияне ждут наступающий год – но от него ничего не ждут
Уже объявленное повышение тарифов ЖКХ, подорожание проезда на всех видах общественного транспорта, новые ценники в магазинах и на заправках, зарплатный застой и кризис производства – какие еще сюрпризы ждут жителей России в наступающем 2018-м?
Были бедными – станем нищими?
Весь 2017 год реальные доходы россиян падали – за 11 месяцев в общей сложности на 1,4% (данные Росстата). Падали они и в 2016-м (на 5,9%), в 2015-м (на 3,2%) и 2014-м (на 0,7%). Аналитики Высшей школы экономики в августе подсчитали, что с 2014 года реальные доходы населения и вовсе снизились на 20%. Скорее всего, падать они продолжат и в 2018 году – и такому предположению есть предпосылки.
В 2017 году бензин в России подорожал на 6-8%, и цены на него продолжат идти вверх, говорит профессор, завкафедры финансовых и экономических дисциплин Московского гуманитарного университета (МосГУ), д. э. н. Елена Крылова: «Сейчас цены на баррель растут, и цены на бензин вырастут еще больше. Российский феномен состоит в том, что дорожает нефть на мировом рынке или падает – бензин у нас все равно увеличивается в цене. Средняя стоимость литра бензина может достигнуть 47 рублей».
Еще одна вещь, гарантирующая подорожание топлива, – это двукратное увеличение акцизов. Сначала, с 1 января, – до 11 213 рублей за тонну, а с 1 июля – до 11 892 рубля за тонну.
В России порядка 60% всех грузов перевозится автотранспортом, подчеркивает Крылова. Соответственно, чем дороже бензин, тем дороже транспортные расходы на доставку любых товаров – продовольствия, техники, косметики и т.д. «Индексация зарплат бюджетников, пенсий, да и всех социальных выплат привязана к инфляции – это около 4%. Получается, те, чьи доходы и так невелики, а расходы связаны главным образом с продуктами и транспортными расходами, станут еще беднее», – указывает эксперт.
В свою очередь, управляющий партнер АО «2К», Тамара Касьянова говорит, что в цене отдельных товаров роль стоимости топлива особенно велика. Например, в цене хлеба есть расходы на дизельное топливо при выращивании зерна, при его уборке, при доставке на элеваторы, при доставке с элеваторов на хлебопредприятия муки и, наконец, при доставке хлеба в магазины. «И так почти по всем товарам, а также и по многим услугам. Если сложить все повышения вместе, для многих граждан получится весьма заметная сумма», – поясняет она.
Коммуналка в среднем по стране, по оценкам экспертов, подорожает на 5%. «В отдельных регионах рост цен на коммуналку будет значительно выше официальной инфляции. Между тем на траты по ЖКХ приходится около 40% расходов населения, и они в некоторых местах даже выше минимального размера оплаты труда», – это мнение экспертов.
И при всем при этом, зарплаты останутся на месте. У огромного числа россиян они не индексировались годами, и нет никаких гарантий, что в следующем году их оклады будут увеличены. При растущих ценах на все вышеперечисленные группы товаров и услуг неиндексация зарплат равна обеднению.
«Можно точно сказать, что зарплаты проиндексируют бюджетникам (на 4%) – соответствующее распоряжение подписал Медведев. Но и здесь есть подводные камни, которые могут возникнуть благодаря региональным администрациям. Номинально зарплаты в ряде учреждений могут вырасти, но при этом могут быть сокращены дополнительные выплаты и премиальные. С января МРОТ повысится до 9 489 рублей, но это, скорее, символическое повышение, которое не выведет из бедности российское население», — это тоже мнение специалистов.
И, наконец, одним из самых опасных факторов обеднения россиян эксперты называют стагнацию производства, потребления и развития внутреннего рынка.
Общеэкономическая ситуация напрямую влияет на уровень жизни – говорят специалисты. Но прогноз на 2018 год неутешителен. Несмотря на некоторый рост ВВП, рост торговли и доли импортозамещения, снижение зависимости от сырьевой модели экономики, повышения стабильности финансового сектора, сильных драйверов роста российской экономики не наблюдается и нет оснований считать, что в 2018 году ситуация кардинально улучшится.
Что уже не станет сюрпризом?
Уже знают россияне о летнем повышении тарифов ЖКХ, о котором объявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Почему летом – понятно, новый заход действующего президента на пост… президента, никто портить не хочет.
Во многих регионах с января подорожает проезд на общественных видах транспорта – и это тоже уже не «секрет Полишинеля». Со 2 января 2018 года в Москве поменяются тарифы на проезд в метро и общественном транспорте.
В Тюмени власти накинули рубль (с 24 до 25 рублей) в городском транспорте.
А в Брянске отменен закон, по которому перевозчики пассажиров могли менять тариф на проезд не чаще одного раза в год, предварительно уведомив власти. Теперь те же маршрутчики могут менять цены тогда, когда захотят, причем без уведомления чиновников. Достаточно объявления в салоне автобуса. Таким образом, единственным ограничителем осталась конкуренция – но, думаю, владельцы ТС между собой все оговорят.
Так же уже известно о том, что цены на поезда РЖД в следующем году подорожают в среднем на 3,9% – притом, что РЖД пыталась поднять стоимость проезда в пассажирских поездах на 8%. Однако, ФАС железнодорожникам уговорить не удалось. И это при том, что, по мнению специалистов, по отдельным железнодорожным направления цены на поезд (причем, на плацкарту) стоят дороже авиабилетов в тех же направлениях.
Вообще, прогнозы аналитиков не утешительны для обычных граждан – в будущем году цены вырастут на многие услуги и товары, в том числе и на продукты, и на автомобили, и на другие категории. Пожалуй, больше всего россиян интересуют цены на продовольствие. В 2018 году, к сожалению, прогнозируется подорожание продуктов. Точный список пока не назван, но предположительно вырастет ценник на импортную продукцию, в том числе кофе, шоколад, какао, коньяк. В 2018 наполнить продуктовую корзину обойдется дороже примерно на 30%.
Так же в 2018 году болеть станет дороже, поскольку в среднем на 15% вырастет стоимость импортных лекарств. В первую очередь подорожание касается медикаментов европейского производства.
В году наступающем правительство РФ решило ударить по карманам россиян и повышением некоторых налоговых ставок, а также введением новых налогов. В частности, с 1 января владельцам недвижимости придется платить налог в размере 0,1% от кадастровой стоимости. За уклонение от уплаты будет взиматься штраф и начисляться пеня.
Любителей отдыхать на курортах Ставропольского и Краснодарского краев, Крыма и Алтая с 1 мая 2018 года ждет неприятное новшество – курортный сбор. Ежедневно с каждого совершеннолетнего туриста будет взиматься по 50 рублей, хотя для некоторых категорий лиц и предусмотрены льготы.
Шопинг в иностранных интернет-магазинах в 2018 станет не так выгоден, как прежде. В настоящее время обсуждают законопроект, предусматривающий с июля 2018 отмену беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных онлайн-магазинах.
Повысят и налоги для бизнеса. Плата за пользование лесами вырастет в 2,17 поверхностных водных объектов или их частей – в 10 раз. Ожидается и введение пошлин на станки и оборудование. Увеличится размер водного налога в 1,75 раза. Поднимут плату и за использование радиочастотного спектра операторам связи. А ведь все эти дополнительные для коммерсантов затраты автоматически превратятся в повышение итоговой цены для покупателя.
Нестабильный курс рубля по отношению к доллару, считают эксперты, неминуемо приведет к росту цен на технику. Сейчас сложно сказать, какие именно товары и, на сколько процентов подорожают, однако Sony и Samsung уже объявили о том, что их продукция станет дороже примерно на 10%.
Предпочитающим авто иностранного производства стоит помнить о том, что в будущем году покупка иномарки станет дороже из-за ожидаемого роста цен примерно на четверть.
Так же недавно Министр финансов РФ предложил ввести в налоговый кодекс поправки, предусматривающие введение акцизов на парфюмерную продукцию в размере 523 рубля/литр купленного производителями этилового спирта. Если предложение будет одобрено, то стоит ожидать повышения цены на парфюмерию в 1,5-2 раза.
Обещает ли что-то россиянам будущий президент?
Такое ощущение, что Владимир Путин находится у руля государства вечно. Поэтому агитировать за себя с таким же размахом и настойчивостью, как в прошлые разы, уже и нет нужды. С другой стороны, просто сообщить народу, что мы, мол, давно и хорошо знакомы друг с другом, и на этом поставить точку в своей выборной кампании, было бы не рискованно, но и неэтично. Поэтому приходится искать золотую середину и обещать избирателю, пусть и не райскую жизнь – но хоть что-нибудь.
А обещается все то же самое: несмотря на санкции, мы все равно выдюжим. Ведь у нас полно земли и трудолюбивых людей. Правда, еще у нас тысячи чиновников-бюрократов и, десятки противоречащих друг другу законов. Поэтому, несмотря на рекламирование программы импортозамещения, брошенной земли у нас будет по-прежнему больше, чем засеянной.
Когда человек сыт – он с удовольствием смотрит по телевизору о том, как наша доблестная авиация бомбит позиции террористов в Сирии и с гордостью слушает про новые программы вооружения, которые заставляют страдать бессонницей натовских генералов.
Однако, у голодного человека все эти воинствующие программы ассоциируются с затягиванием поясов. А так как в нашей стране голодных намного больше, чем сытых, значит, большей части населения интересней было бы услышать о понижении цен на продукты, чем о создании новой ракеты, способной долететь до территории потенциального противника за считанные минуты.
А фразы о том, что впереди «устойчивое повышение реальных доходов граждан», «увеличение пенсий и социальной поддержки», «хорошая экология, современная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, удобное, качественное жилье, доступное для миллионов наших граждан» – напоминают просто попытку приободрить население, но никак не конкретную программу, подкрепленную цифрами и расчетами.
Но зато у главного кандидата на пост, благодаря санкционным проискам «наших партнеров» есть возможность отвести от себя стрелки за «экономические кризисы, внешние ограничения, которые не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мирового. Но мы обязательно должны это сделать, и мы сделаем это». А дальше привычное обещание того, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизится к уровню передовых стран по ВВП на душу населения…».
Такая заученная тирада задумана, видимо, как достаточное, по мнению властей, объяснение того, почему за вторую половину второго правления господина Путина, называемую иногда «потерянным десятилетием», экономического роста толком не было. Но зато есть обещание стать пятыми в мире по экономике – и жить сразу станет легче и веселей.
Правда, простому обывателю никто не собирается показывать полную таблицу мирового «экономического чемпионата». А по ней пятое место от России примерно на таком же расстоянии, как и космос от земли, и при этом экономика России отнюдь не бьет рекорды по повышению.
Зато идущая седьмой и отстающая от нас на 20% Индонезия, развитию которой сейчас может позавидовать даже Китай, скоро задышит нам в затылок. Так что, это островное государство «третьего мира» через несколько лет с удовольствием уступит России свое седьмое место.
Да и эти места – это просто теория. Если считать наш ВВП по обменным курсам валют, то наша экономика уже и сейчас только во второй мировой десятке. Что же до «уровня передовых стран по ВВП на душу населения», то даже удержание нынешнего 72-го места в мировом рейтинге нам отнюдь не гарантировано.
Но обещать все это можно безбоязненно, потому что запоминать, проверять и корить неудачей никто не станет. По мнению верхов, низы схавают все – до того там, на «высоте» уверовались в своей незыблемости и неприкосновенности.
Если же отделить все зерна от плевел, с учетом всех уже состоявшихся выступлений Владимира Путина, то из них можно понять, что в следующем году активно продолжится борьба с коррупцией – а это, в отсутствии «хлеба» может стать греющим душу «зрелищем» для простых россиян, которые, понятное дело, не любят «зажравшихся чинуш». Поэтому стоит ожидать новых, подобных делу Улюкаева, публичных процессов над взяточниками и хапугами.
При этом много говорится о предстоящем экономическом росте и усилении социальных гарантий, росте благосостояния населения и повышении рождаемости, социальной стабильности и целостности государства – однако, такое ощущение, что мы все это уже где-то слышали. Причем, об этом говорили те же самые уста… И не единожды. И каждый раз все складывалось, как надо. Так что, это в школе повторенье – мать ученья. А в политике повторенье – «отец перевыборов».
Живы будем – не помрем
Год уходящий не принес простым россиянам ни улучшения жизни, ни надежд на ее улучшение. Ведь слова чиновников остались теми же – значит, меняться ничего не будет. В хорошую сторону. А то, что жизнь будет лишь дорожать, уверены многие – власть имущие давно упустили вожжи управления, пустив страну на самотек и интересуясь исключительно собственными «проектами». Именно поэтому в правительстве РФ и Администрации Президента счет миллионерам идет на десятки. А количество россиян, живущих за чертой бедности, считают десятками миллионов.
И вот ведь чем удивителен этот затянувшийся в нашей стране кризис. С большой долей вероятности через год, в конце 2018-го, число и одних и других увеличится. Среди чиновников станет больше миллионеров, среди простых россиян станет больше нищих.
Когда-то давным-давно известный философ Николай Бердяев назвал Россию «могущественнейшим в мире государством, величайшей империей». А сегодня живешь и думаешь – величайшая наша страна или… просто большая?
Но… в последней фразе хочется выделить именно слово «живешь». Ведь за последнюю сотню лет наша страна прожила столько отдельных эпох и разных жизней, перенесла столько войн и потрясений, сумасшедших правителей и их реформ, что с лихвой хватило бы на все остальные страны вместе взятые. А народ русский все еще жив. И жить собирается дальше, несмотря ни на что. Он, народ, еще всех переживет.
Выборы еще будут, реформы денежные и отчаяние безденежное, лица, поздравляющие нас под бой курантов на Новый год, начнут все-таки когда-то меняться – а народ останется народом. Его ничем не перешибешь. Нация, провожающая каждый уходящий год с неизменными холодцом и салатом оливье, и с трепетом слушающая поздравление главы государства, которого сама же триста шестьдесят дней в году и клянет за свою бедность, просто непобедима. И умом никому не даст себя понять. Ну, будем здравы?!