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29 декабря 12:37

ТСЖ элитного дома, которое возглавляет экс-министр Сердюков, задолжало за коммуналку 800 тысяч рублей

В эту сумму входят более 121 тысячи рублей долга за отопление, а также начисления за другие коммунальные услуги

Товарищество собственников жилья «Молочный-6», которое возглавляет бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, задолжало за коммунальные услуги около 800 тысяч рублей рублей.

По состоянию на декабрь 2017 года, долг жильцов элитного дома составил 805 тысяч 796 рублей. В эту сумму входят более 121 тысячи рублей долга за отопление, а также начисления за другие коммунальные услуги. На начало текущего года задолженность потребителей составляла 696 тысяч 754 рубля.

Элитный жилой комплекс клубного типа «Молочный 6» находится в районе Хамовники, общее количество собственников составляет семь человек. В этом доме проживает не только экс-министр обороны России, но также экс-глава департамента имущественных отношений министерства и ключевая фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева. Бывшая чиновница и подруга Сердюкова имеет 13-комнатную квартиру в этом доме. Здесь же она отбывала домашний арест во время следствия.

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