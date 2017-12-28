Транспортные предприятия используют сотни тысяч неисправных автобусов
Российские транспортные предприятия эксплуатируют сотни тысяч автобусов с техническими неисправностями. ГИБДД в ходе проверки выявила 248 тысяч фактов использования для перевозки пассажиров неисправных транспортных средств
Российские транспортные предприятия эксплуатируют сотни тысяч автобусов с техническими неисправностями. ГИБДД в ходе проверки выявила 248 тысяч фактов использования для перевозки пассажиров неисправных транспортных средств. Из них 6,7 тысяч случаев эксплуатировались автобусы с неисправными рулевой и тормозной системами.
Нарушения были выявлены в ходе сплошных проверок автобусов в пунктах отправления и прибытия, а также на промежуточных остановках.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 8,9 тысяч автобусов, в конструкцию которых были внесены неразрешенные изменения. Регистрация 1,7 тысячи таких автобусов прекращена. Возбуждено 2 тысячи дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения. В 850 случаях суды лишили водителей права управлять транспортными средствами.
3,7 тысячи дел было возбуждено за нарушения режима труда и отдыха водителей, а общая сумма штрафов предприятиям за выпуск на рейсы автобусы без технического осмотра, с неисправностями и без медосмотра водителей составила в 2017 году 3,6 млн рублей.
Денежные взыскания получили 116 компаний, 7 тысяч должностных лиц перевозчиков были оштрафованы на 20,7 млн рублей. По фактам предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) возбуждено 1,7 тысячи дел об административных правонарушениях.
Кроме того, выявлено 633 факта, имеющих признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров», сообщает Newsru.com.
Напомним, последняя резонансная авария с участием рейсового автобуса произошла 25 декабря в Москве. Автобус марки «ЛиАЗ» потерял управление и съехал на ступеньки подземного перехода станции метро «Славянский бульвар». В результате происшествия погибли 4 человека, 11 человек получили ранения.
В настоящее время следствие рассматривает две основные версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен. Водитель Виктор Тихонов сообщил, что автобус сам начал движение, а тормозная система не сработала.
После аварии мэр Москвы Сергей Собянин распорядился проверить автопарки перевозчиков, официально обслуживающих маршруты в столице. В частности, проверке подвергся автопарк «Мосгортранса» и частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам. Аналогичные проверки проводятся в транспортных предприятиях Московской области.