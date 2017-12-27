Московским типографиям запретили печатать продукцию с призывом к бойкоту выборов
Московские типографии получили уведомление от правоохранительных органов с указанием не брать заказы на печать продукции с призывами к бойкоту президентских выборов. Скан документа опубликован в Twitter Алексея Навального
Московские типографии получили уведомление от правоохранительных органов с указанием не брать заказы на печать продукции с призывами к бойкоту президентских выборов. Скан документа опубликован в Twitter Алексея Навального.
В письме от управления МВД по Западному административному округу Москвы говорится, что в случае поступления заказов на производство печатной продукции, «дискредитирующей представителей органов государственной власти, политических деятелей», а также содержащей призывы к бойкоту выборов, представителям типографии следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
«Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай бог чего-то лишнего напечатают», - отметил Алексей Навальный.
Напомним, ранее Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России. После этого оппозиционер заявил, что власти украли «честные выборы» и призвал избирателей к забастовке.