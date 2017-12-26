Идея фикс от первого лица
Фактически на протяжении всех своих президентских сроков глава государства возмущается завышенными тарифами ЖКХ – а они знай себе растут…
Глас вопиющего в пустыне
Громкие заявление в отношении тарифов ЖКХ президент делает с завидной регулярностью. Последнее из них он сделал совсем недавно в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, когда в очередной раз потребовал навести порядок в системе платежей за жилищно-коммунальные услуги.
«Речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне. Мы уже говорили неоднократно об этом. Необходимо навести порядок в этой сфере, давно уже пока», – заявил Владимир Путин,
Проблема стремительного роста коммунальных тарифов была озвучена журналистами на большой пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря. Президента спросили, как навести порядок с ростом тарифов и как бороться с недобросовестными компаниями. Владимир Путин тогда предложил разрешить населению напрямую платить поставщикам коммунальных услуг, минуя управляющие компании.
А ведь еще в далеком 2007-м, на съезде «Единой России», президент призывал прекратить неоправданный рост тарифов и обеспечить повышение качества услуг в сфере ЖКХ, предлагая главной партии страны стать контролером за эффективными тратами в системе ЖКХ.
А потом был январь 2011-го – тогда будучи премьером, Путин призывал чиновников-нарушителей, допускающих повышение тарифов, жестко наказывать: «Там, где пытаются залезть людям в карман, нужно давать по рукам». По словам Путина, есть основания полагать, что управляющие компании так или иначе очень тесно связаны с муниципальным руководством.
«По сути дела, их деятельность превратилась в кормушку для этих самых компаний ЖКХ, а не для того, чтобы ситуацию улучшить», – заявил глава правительства.
А после был февраль 2013-го, когда глава государства подверг критике изменения в формировании тарифов ЖКХ и выразил недовольство быстрым ростом платежей.
А пару недель спустя он возмущается ростом тарифов ЖКХ на 225% и требует разобраться с тем, что в некоторых муниципалитетах в обязательные платежи по отоплению включаются общедомовые пространства, который «даже и не отапливаются никем».
И вот теперь ВВП обещает (в какой уж раз?) ужесточить контроль работы управляющих компаний и исключить их из цепочки посредников при оплате услуг ЖКХ. И обращает внимание на то, что коммунальные платежи «зашкаливают» и высказался за ограничение их роста. Также Путин указал, что тарифы ЖКХ зачастую превышают установленные законом 4% в год.
Но как бы президент не бил себя кулаками в грудь, якобы болея за народ – похоже, что спасение вымирающего населения дело рук самого населения. И одной из самых действенных мер, влияющих на зажравшихся коммунальщиков, остаются проверенные временем… баррикады.
В Новосибирской области в начале этого года прошли массовые протесты против планов на поистине заоблачное повышение тарифов ЖКХ. Забыв про потолок в 4%, местный энергетический монополист компания «Сибэко» небезызвестного Михаила Абызова с молчаливого одобрения местных властей предложил поднять тарифы аж на 15%.
В ответ на улицу вышли тысячи людей – дело вообще пахло революцией. И вы знаете – власти пошли на попятную. Неизвестно – надолго ли. Но тогда тысячи возмущенных людей под окнами у правительства области на местных бонз впечатление произвели.
Производят ли впечатление на коммунальщиков «уколы» от Путина – пусть об этом скажут простые россияне, для которых оплата платежек ЖКХ становится основной статьей расходов. А постоянные требования президента навести порядок в этой сфере, и особенно фразы типа «экономическая обоснованность тарифов вторична – главное социальная справедливость», у многих вызывают нервный смех. Ведь издалека виден надоевший всем кремлевский пиар. Мол, ребята, я знаю, что вам трудно – но мысленно я с вами. https://www.youtube.com/watch?v=fu6JzbPVF0o
Тарифы ползут вертикально вверх
Что сказать о заявлениях президента? Желание набрать как можно политических очков, видимо, оправдывает средства. Да только процесс постоянного повышения тарифов никак не останавливает.
По мнению специалистов, за последние 10 лет тарифы ЖКХ выросли в 6,5 раза. Среднестатистическая российская семья платит за ЖКУ 16,6% своего бюджета, проживая при этом в стандартной двухкомнатной квартире площадью 47 кв. метров. Глава семейства зарабатывает в среднем 33 тыс. рублей, отдавая из них за квартплату до 5,5 тыс. рублей. А сколько в стране семей, которые и этого не зарабатывают, а платят за коммуналку столько же?
А дальше - только хуже. Уже назван срок очередного повышения тарифов ЖКХ.
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская: «Очередное повышение будет летом. Новый год мы встретим со старыми тарифами», – сказала она и добавила, что повышение ожидается в пределах инфляции…». Однако, по подсчетам аналитиков, с 2001 по 2014 год зарплата россиян выросла в 10,2 раза, а услуги ЖКХ – в 13 раз. Нестыковочка.
Но в любом случае, скажем «спасибо» предстоящим в марте президентским выборам – скорее всего, если бы не они, другие суммы в наших платежках значились бы уже сейчас. Пока же потенциального избирателя холят и лелеют, заигрывая с ним, как… мышеловка с мышкой.
Правда, уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что тарифы на «коммуналку» в России в три раза обогнали инфляцию. В среднем за последнее время сумма платежей за ЖКХ выросла почти на 10%
Только в 2017 году этот показатель вырос в три раза. Как следует из исследования банка «Русский стандарт», в среднем с января по октябрь средний платеж за коммунальные услуги составил 2,7 тыс. рублей. Это почти на 9,5% больше, чем в 2016 году.
А вообще, бытует мнение, что за годы правления тандема Путин-Медведев тарифы ЖКХ выросли в 16 раз. Кто-нибудь назовет близкие к этому значению цифры относительно зарплат, пенсий, пособий?
В любом случае, тарифы ЖКХ безостановочно идут вверх, начиная с 2000-го года. Как раз президентом страны стал Владимир путин. Совпадение?
Говорят специалисты
Почему постоянно растут тарифы ЖКХ и вообще о проблемах в этой сфере специалисты высказываются часто. Предоставим им слово.
Первый зампред думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, зампред Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Елена Николаева видит корень зла в цепочке неплатежей: многомиллиардные задолженности потребителей перед поставщиками вполне тихой сапой могут ложиться на плечи граждан. Ведь поставщикам необходимо компенсировать потери.
Заместитель руководителя экспертной секции «Повышение платежной дисциплины в сфере ТЭК и ЖКХ» Консультативного совета при Председателе Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Алексей Ситдиков уточняет: у энергетиков существует проблема недоплаты при заключении договоров с управляющими компаниями. Начали разбираться, почему, и выяснилось, что в основном это связано даже не с тем, что управляющие компании ведут себя умышленно недобросовестно, а по большей части с тем, что законодательство не сбалансировано.
При таких раскладах у управленцев остается всего два варианта: либо брать долги за ресурсы из жилищной услуги и, соответственно, снижать ее качество для населения (что, естественно, не совсем правильно), либо недоплачивать ресурсникам (что тоже, собственно говоря, неправильно).
А что остается при подобном раскладе ресурсникам? Ограничить многоквартирный дом за недоплату они не могут по закону. Штрафы приводят только к увеличению долга, а суды тянутся в среднем по году и дольше.
И кому в результате от этого плохо? Во-первых, тем УК, которые вынуждены банкротиться. Во-вторых, самим гражданам, которые качественную жилуслугу не получают. И прежде всего, плохо дисциплинированным плательщикам — пенсионерам, которые фактически осуществляют в области перекрестное финансирование за своих недобросовестных соседей. В-третьих, плохо самим поставщикам ресурсов, которые просто поставлены перед фактом списывать эти мертвые задолженности.
А кому при этом жить хорошо? Тем УК, которые сидят на потоке ресурсов. Гражданам-неплательщикам, потому что при смене управляющей компании их долги списываются. И еще ресурсоснабжающим организациям, которые поставляют некачественный ресурс на границу дома и постоянно шантажируют УК наличием долгов. Это, кстати, добавляет Ситников, стало одной из причин введения лицензирования управления многоквартирными домами.
Но с приходом лицензирования, отмечает директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая, трудностей становится только больше: Мы получили полный коллапс, когда управляющие компании будут банкротиться еще в большей мере, уходить с рынка. И это уже будет проблема не только собственников, это будет проблема и ресурсников, это будет проблема и органов местного самоуправления и других органов власти. У нас, кстати, очень уникальная ситуация. В Жилищном кодексе, между прочим, нет исполнителя коммунальной услуги. Это появилось уже ниже уровнем в нормативном акте. И именно это не сбалансировало все взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и собственниками, там нет жесткого распределения ответственности.
Мнение председателя думского Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству и президента Института общественного проектирования Виктора Плескачевского по вопросу лицензирования более жесткое: Нам обещали, что вводя лицензирование, у нас делают игольное ушко, через которое протянут только добросовестных и только технически подготовленных. Что на сегодняшний день? У нас всего два лицензионных требования. Причем одно из них — раскрыть информацию — можно не исполнять. А второе — директор должен знать нормативные акты. Ни одного технического требования сегодня к управляющей компании нет. Это насквозь коррумпированная схема.
Павриз Абдушукуров, заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО «Фортум», ссылается на исследования, которые показывают, что в России потери всех ресурсов внутри дома достигают 20%. Чтобы устранить этот недочет, нужны инвесторы. А чтобы их привлечь, нужно сделать правила прозрачными и не меняющимися. «А у нас с вами в год по шесть-семь раз меняются правила, сетует эксперт. — У нас бесконечно меняются законы, у нас невозможно чего-то устроить».
Директор Департамента развития бизнеса АО «Универсальная электронная карта» Мария Шилина четко знает, что мешает прозрачности: Во-первых, это сложности правового регулирования. Это, к сожалению, частое изменение правил работы на рынке. Субъекты зачастую просто не успевают встроиться в новые нормы. Это многослойность нормативной правовой базы и зачастую взаимоисключающие требования актов различного уровня, когда на муниципальном уровне или уровне субъекта Российской Федерации (Москва, Казань — наглядные) устанавливаются порядки расчетов алгоритма, отличающиеся от федеральных.
Плюс на все на это накладывается отсутствие профильных специалистов на рынке, потому что старая гвардия постепенно уходит, а новых специалистов мы, к сожалению, до сих пор не готовим. Нет людей, которые реально ориентируются в ЖКХ, как в отрасли, а не в отдельных ее аспектах.
Елена Панина, президент ООО «Научно-исследовательский аналитический центр жилищно-коммунального хозяйства», все беды видит в несоблюдении законов самими чиновниками: с 1996 года порядок заключения договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями описан в 540-й статье Гражданского кодекса. А мы нарушили Гражданский кодекс 1996 года, создали самостоятельно ситуацию, когда вместо собственника дома или гражданина, приобретающего для бытового потребления коммунальный ресурс, подобные договоры заключили поверх существующих договоров управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Лишили собственника многоквартирного дома возможности платить за качество поставленного коммунального ресурса.
Гражданский кодекс запрещал применять тариф и запрещает по сегодняшний день применять его к финансовым расчетам с собственниками дома. Он разрешает только применять цену, рассчитанную с применением тарифа. Это означает, что когда мы начисляем собственнику платеж, мы должны пересчитать тариф, то есть максимальный показатель качества привести к фактическому показателю качества. Вот когда мы собственнику многоквартирного дома, нашему покупателю, дадим такую возможность, только после этого можем говорить: он не оплатил поставленный товар. Потому что нашим российским законодательством запрещено требовать оплату за некачественный ресурс.
Но все действующие законы написаны большими энергетиками, которым, если говорить простым языком, до лампочки, какие экономии, какие цены. Им надо просто вовремя оплатить – считает Леонид Рокецкий, президент «Национального Союза Энергосбережения». «Как хотите, но законы их, — рассуждает эксперт. — А кто нас защищает от роста тарифов? Почему он поднялся на 8%? А почему тогда не возьмут больше потребителей, чтобы тариф был меньше, чтобы больше продать по той цене, которая есть?
Часто эксперты спорят между собой. Но в одном их мнение схоже: ЖКХ — это лоскутное одеяло из не начавшихся и незаконченных реформ. Пять лет назад, десять лет назад, пятнадцать, двадцать — ничего не меняется. Родовая травма современному ЖКХ была нанесена в начале 90-х поквартирной приватизацией. Там были такие добрые-добрые, заботливые-заботливые, но глупые до бесконечности, потому что создали чудовище под названием ЖКХ.
Говорят люди
Соцсети буквально кишат комментариями россиян на тему ЖКХ. Вот лишь некоторые из них, более-менее литературные.
«Почему тарифы ЖКХ выросли в очередной раз? - а почему бы им и не расти? Кто-нибудь разве контролирует ЖКХ? Контролирует не в смысле крышует, а в смысле надзирает?».
«Ясно, что саранчу никогда не накормить! Вывод – приходим на выборы, господа – товарищи. И голосуем головой, помня о тарифах, ценах, ворах и прочих радостях жизни. Судим их по деяниям, а не сладкоголосому пению. Тогда может быть что- то изменится. И жаловаться бессмысленно. Мы сами пустили ее во власть».
«Тарифы растут потому, что путинцы никак не наворуются».
«Разогнать все эти передающие, генерирующие, управляющие и какие ещё там посредники - их и создавали для воровства. Национализировать РАО ЕЭС, и пусть каждый платит государству за себя. И не надо рассказывать сказки про гнилые трубы - они как были гнилые, так и остались, только денежки уплывают за границу. А проблемы с ЖКХ нужно решать по-сталински..».
«Посмотрите, УК являются ЧАСТНЫМИ, а работают ВНЕ рынка. Прибыль компаний, работающих на рынке, зависит от потребителей. В нашем же случае жильцы никак не могут повлиять на прибыль УК. Как бы плохо УК не работала, она всё равно получает свою неизменную прибыль. Был один рыночный механизм обратной связи – это частичная оплата ОДН из прибыли УК. Так и для этого маленького механизма министерство узаконило путь, по которому его можно обойти. Посмотрите на работу этих организаций – работа их минимальна! Работы почти никакой! А если что и делают, то спустя рукава. А зачем упираться, если можно не работать, а прибыль, хоть и небольшую, но гарантированную, иметь?».
«Зарплата не растет лет пять. За это время выросли цены, налоги (многие в несколько раз), платежи разного рода, напридумывали новых поборов. Если государству и монополистам негде взять, кроме как у граждан, то гражданам, что, деньги с неба падают?».
P.S. Буквально на днях в СМИ появилась новость – эксперты предлагают заморозить тарифы ЖКХ, поскольку последние 10 лет они растут быстрее зарплат. И в условиях кризиса люди вынуждены экономить на всем, чтобы вовремя оплачивать коммуналку.
За последние 2-3 года роста зарплат нет совсем, а тарифы ЖКХ, к примеру, только за прошедший год выросли в среднем на 8,3%. То есть, большой процент населения России, живущий за чертой или у черты бедности, оплата услуг ЖКХ делает еще бедней. Поэтому, по мнению специалистов, пришла пора поддержать людей, заморозив тарифы ЖКХ. Что ж, как говорится, эти бы слова – да богу в уши. А то ведь все только все и горазды, что говорить. А новое повышение тарифов ЖКХ уже не за горами…
Да и с другими «сюрпризами» для простых россиян власть не задержится. Этакие «подарочки» на Новый год. К примеру, москвичи, проснувшись по утру 1 января грядущего года, на метро потратят больше, чем еще днем раньше. Мэрия столицы разрешила поднять тарифы на проезд в метрополитене, пойдя навстречу перевозчикам, которые якобы давно жаловались на рост цен на электроэнергию, топливо и запчасти.
Хотя, возможно, мэрии банально не хватает «бабла» на пресловутое и, как большинству москвичей кажется, бесконечное «благоустройство» столицы… Но это уже другая история, и об этом мы еще поговорим… Как и о других «подарочках» от власть имущих, которые, нет сомнения, ждут простых россиян в новом году.