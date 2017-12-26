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26 декабря 13:06

Верховный суд запретил наказывать за незаконную перепланировку новых собственников

ВС России запретил привлекать к ответственности собственников квартир за незаконную перепланировку, которую сделали предыдущие владельцы жилплощади. Управляющим компаниям запрещено их штрафовать и требовать «вернуть все как было»

Верховный суд России запретил привлекать к ответственности собственников квартир за незаконную перепланировку, которую сделали предыдущие владельцы жилплощади. Управляющим компаниям запрещено штрафовать новых собственников и требовать от них «вернуть все как было».

В вердикте Верховного суда отмечается, что отвечать за перепланировку должен только тот, кто ее делал.

Решение по делу о перепланировке было вынесено в ходе рассмотрения спора управляющей компании и собственников квартиры из-за незаконной перепланировки. Конфликт возник из-за самовольно сделанной железной двери, которая вела от лифта в коридор на этаже, где располагались двери в квартиры.

Прежние владельцы квартиры решили снести на лестничной площадке девятого этажа распашные деревянные двери, которые ведут из коридора к лифтам. На их месте была установлена металлическая перегородка с такой же металлической запирающейся дверью. Переделка не была согласована.

Спустя несколько лет инспекторы пожарной охраны увидели железную дверь и в отчете указали, что ее установка является недопустимой, так как представляет явную опасность для жизни и здоровья жильцов девятого этажа. Пожарные потребовали поставить в эвакуационном выходе ту дверь, которая положена по проектной документации, сообщает «Российская газета».

Управляющая компания отказалась переделывать двери за свой счет и подала в суд жильцов с требованием обязать их вернуть все в первоначальный вид. Ответчиками оказались по иску все собственники квартир, которые выходят на лестничную площадку.

Районный суд принял решение в пользу коммунальщиков, обязав заплатить за переделку также собственницу, которая на момент установки двери в этом доме не проживала. Женщина обжаловала решение райсуда в Верховном суде, который принял решение в пользу жителей и заявил, что нужно искать тех, кто непосредственно устанавливал двери на лестничной клетке.

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