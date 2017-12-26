Злу есть оправдание?
Глава ФСБ Александр Бортников в недавнем интервью одному из центральных СМИ частично оправдал сталинские репрессии, фактически переиграв многострадальную историю нашей страны
ГУЛАГ был необходим?
«Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, – заявил Бортников, – архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов».
В качестве примера реальных поводов для процессов сталинских лет руководитель спецслужбы привел «планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б)», а также «связи заговорщиков с иноспецслужбами».
Кроме того, по словам Бортникова, «большое количество фигурантов тех дел – это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд».
После этих рассуждений Бортников, оговорился, что «не хочет никого обелять», однако связал репрессии не с именем Сталина, а с фигурой генерального комиссара безопасности Николая Ежова, казненного в 1940 году. По словам Бортникова, пришедший ему на смену Лаврентий Берия «изгнал карьеристов предыдущих призывов» и в целом повысил качество работы спецслужб.
Буквально на следующий день после интервью Бортникова большая группа российских ученых выступила с открытым письмом к обществу, напомнив о том, что в тридцатые-сороковые годы в тюрьмах и лагерях оказались миллионы людей, а целые народы подверглись переселению с исконных мест проживания.
«Мы решительно против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы тех лет, присоединиться к нашему протесту» – заявили ученые.
«Когда я прочел интервью, в котором господин Бортников рассказывает, что большинство решений тридцатых годов были по делу, – сказал академик РАН Сергей Стишов, – что путем репрессий страна наказывала плохих чекистов и плохих партработников, мне захотелось спросить: а за что наказывали ученых? За что наказывали артистов, художников? За что наказывали крестьян, рабочих, простых граждан?».
«Судя по всему, впервые после 20-го съезда КПСС одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии сталинских времен» – подводят черту ученые в своем письме.
О чем забыл главный чекист
Большинство историков сходятся во мнении: Сталин был величайшим тираном всех времен и народов. Сталин уничтожал свой народ в немыслимых масштабах – миллионы человек были брошены в лагеря, где были расстреляны или умерли в нечеловеческих условиях.
Наиболее известным из опубликованных документов, содержащих информацию по репрессиям, является докладная записка на имя Н. С. Хрущева от 1 февраля 1954 г., в которой говорится о том, что за время с «1921 года по настоящее время» за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек.
По другой информации за все время правления Сталина количество заключенных, одновременно находящихся в местах лишения свободы, никогда не превышало 2 миллионов 760 тысяч, что тоже цифра немаленькая. Так же есть данные о том, что за время сталинских репрессий около восьмисот тысяч были расстреляны, и это не считая тех, кто умер в ходе допросов, в лагерях и тюрьмах. А их, надо полагать, было немало – потому что, согласно постановлению Совета Министров СССР № 416-159сс от 21 февраля 1948 г. в СССР были созданы Особые лагеря.
Эти лагеря (так же, как и уже существовавшие к тому времени Особые тюрьмы) должны были сконцентрировать всех осужденных к лишению свободы за шпионаж, диверсии, террор, а также троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников антисоветских организаций и групп и «лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям». Заключенных особых лагерей следовало использовать на тяжелых физических работах. То есть, политические сидели в намного худших условиях, чем уголовники, которых в те времена по мнению специалистов из общего числа было где-то 30%. Все остальные – «шпионы».
Есть, конечно, и другие данные – например о том, что в 1939 г. общее число заключенных приближалось к 2 млн. Из них лишь 454 тыс. было осуждено за политические преступления. Но почти полмиллиона «шпионов» отыскать тоже нужно было суметь. И именно об оправданности большей части приговоров этим сотням тысяч людей и говорил господин Бортников.
А еще есть данные международной организации «Мемориал», информации которой каждый волен доверять или не доверять. Статистика «Мемориала» еще более ужасающа – до 40 миллионов репрессированных.
Из них не менее 6,5 млн подверглись депортации (с 1920 года, когда были депортированы 9 тысяч семей пяти казачьих станиц (45 тысяч человек), до депортации 1951-1952 годов); примерно 4 млн были лишены избирательных прав по Конституции 1918 года (более миллиона) и постановлению 1925 года (по которому в эту категорию включались члены семей); в районе 400-500 тысяч было репрессировано на основе разных указов и постановлений; 6-7 млн погибли от голода в 32-33 годах. 17 961 тыс. человек стали жертвами, так называемых, трудовых указов
Итого от 39 361 тыс. до 40 761 тыс. репрессированных. А еще 4,5 – 4,8 млн человек были осуждены по политическим мотивам, из них расстреляны примерно 1,1 млн, остальные попали в ГУЛАГ.
И, кстати, высказывание главы ФСБ о том, что во всех грехах повинен лишь Ежов, а первые лица государства вроде как и ни при чем, это тоже или попытка обелить тиранов или… банальное незнание истории своей страны.
Ряд ведущих историков подчеркивают личную роль Сталина в организации и поощрении репрессий… Сталин лично требовал от следователей применять к арестованным пытки, давал прямые указания о включении в законопроекты карательных акций по отношению к членам семей военнослужащих, совершивших побег из СССР, лично санкционировал расстрелы. Это факт, давно и прочно признанный современниками.
Особенности большого террора
А еще глава ФСБ забыл сказать о том, как в те времена добивались признаний и, как само государство нарушало свои же собственные законы. Как отмечают современные российские историки, одной из особенностей сталинских репрессий было то, что значительная их часть нарушала существовавшее законодательство и основной закон страны – советскую Конституцию. В частности, противоречило Конституции создание многочисленных внесудебных органов. Характерно и то, что в результате раскрытия советских архивов было обнаружено значительное количество документов за подписью Сталина свидетельствующих, по мнению современных исследователей, что именно он санкционировал почти все массовые политические репрессии.
А еще ведь можно вспомнить шлейф репрессий членов семей «шпионов», несмотря на знаменитую фразу Сталина о том, что «дети за отцов не отвечают». Вот, например, выдержки из документа, который рассматривался на самом высшем партийном уровне:
- Принять предложение Наркомвнудела о заключении в лагеря на 5-8 лет всех жён осуждённых изменников родины членов право-троцкистской шпионско-диверсионной организации, согласно представленному списку.
- Предложить Наркомвнуделу организовать для этого специальные лагеря в Нарымском крае и Тургайском районе Казахстана.
- Установить впредь порядок, по которому все жёны изобличённых изменников родины право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не менее, как на 5-8 лет.
- Всех оставшихся после осуждения детей-сирот до 15-летнего возраста взять на государственное обеспечение, что же касается детей старше 15-летнего возраста, о них решать вопрос индивидуально.
- Предложить Наркомвнуделу разместить детей в существующей сети детских домов и закрытых интернатах наркомпросов республик. Все дети подлежат размещению в городах вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тифлиса, Минска, приморских городов, приграничных городов.
Во исполнение этого приказа 15 августа 1937 года последовала соответствующая директива НКВД, уже содержащая ряд уточнений: были регламентированы тотальные репрессии только против жён и детей, а не вообще любых членов в семьи, как в приказе Политбюро;
Жён предписано арестовывать вместе с мужьями; и даже бывших жён предписано арестовывать только в случае, если они «участвовали в контрреволюционной деятельности». Детей старше 15 лет предписывалось арестовывать только в случае, если они будут признаны «социально-опасными».
Но самым страшным фактом «большого террора», пожалуй, были узаконенные пытки. Во времена хрущёвской «оттепели» советская прокуратура осуществила проверку ряда политических процессов и групповых судебных дел. Во всех случаях проверка вскрыла грубую фальсификацию, когда «признательные показания» были получены под пытками. Специальная комиссия ЦК КПСС под руководством секретаря ЦК Поспелова заявила, что имели место «факты незаконных репрессий, фальсификации следственных дел, применения пыток и истязаний заключённых».
Согласно записке комиссии Президиума ЦК КПСС в президиум ЦК КПСС о результатах работы по расследованию причин репрессий арестованные, которые старались доказать свою невиновность и не давали требуемых показаний, как правило, подвергались мучительным пыткам и истязаниям.
Попытка обелить вождя народов сегодняшним главой ФСБ выглядит полной нелепицей. Сталин не только обо всем прекрасно знал, но и принимал самое деятельное «участие» в судьбе многих арестованных.
Уже в хрущевские времена были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что пытки и истязания политических заключённых применялись с санкции высшего руководства СССР и лично И. В. Сталина.
А вот, к примеру, докладная записка министра госбезопасности Игнатьева на имя Сталина: «Докладываю Вам, товарищ Сталин, что во исполнение Ваших указаний от 5 и 13 ноября с.г. сделано следующее: …2. К Егорову, Виноградову и Василенко применены меры физического воздействия и усилены допросы их, особенно о связях с иностранными разведками». 15 ноября 1952 г.». То есть, чекисты открытым текстом докладывали Сталину о том, как они добивались признаний.
К арестованным применялись так называемые «стойки», «конвейерные допросы», заключение в карцер, содержание в специально оборудованных сырых, холодных или очень жарких помещениях, лишение сна, пищи, воды, избиения и различного рода пытки.
В записке, среди прочего, приводится выдержка из письма заместителя командующего Забайкальским военным округом комкора Лисовского «…Били жестоко, со злобой. Десять суток не дали минуты сна, не прекращая истязаний. После этого послали в карцер… По 7-8 часов держали на коленях с поднятыми вверх руками или сгибали головой под стол и в таком положении я стоял также по 7-8 часов. Кожа на коленях вся слезла, и я стоял на живом мясе. Эти пытки сопровождались ударами по голове, спине».
В некоторых случаях пытки конкретных заключённых проводились по специальному указанию Сталина. Так, в письменной инструкции Ежову 13 сентября 1937 г. Сталин требует «избить Уншлихта за то, что он не выдал агентов Польши по областям (Оренбург, Новосибирск и т. п.)».
Любой нормальный человек, кто хотя бы краем уха слышал о сталинских репрессиях, лагерях, пытках и расстрелах, не останется равнодушным. Сложно представить, что глава такой спецслужбы, как ФСБ, в недрах которой хранятся тонны архивных документов, в том числе, под грифом «секретно», не знает того, что творилось в сталинские времена. И вместо того, чтобы поднять какие-то дела, кого-то, пусть даже посмертно, реабилитировать или просто попросить прощения за своих коллег 30-50-х годов, господин Бортников чуть ли не грудью встает на их защиту.
Какое объяснение этому может быть? Вполне возможно, попытка обелить сталинских палачей плавно перетекает в наше время? Ведь то и дело СМИ публикуют материалы о пытках во время допросов, о странных смертях в камерах, о «случайных» самоубийствах подозреваемых и свидетелей. То есть, оправдание грехов истории может быть ни чем иным, как попытка оправдать себя сегодняшних.
Поэтому попытка господина Бортникова встать на защиту палачей не только шокирует – но и настораживает. Не возвращается ли все на круги своя, когда черный «воронок» подъезжал глухой ночью к дому очередной жертвы, которую после никто никогда уже больше не увидит?
Но одно дело, если глава ФСБ говорит за себя – другое, если он выражает чье-то мнение. Интересно – чье? Например, году так в 37-м чекисты, пытавшие подозреваемых в шпионаже или антисоветской деятельности, выражали волю первого лица государства…