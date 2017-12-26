Фигуранты «дела 26 марта» массово подают жалобы в Страсбургский суд
Участники протестных акций в России активно подают иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с незаконными арестами. В настоящее время на рассмотрении Страсбургского суда находится уже 227 жалоб от активистов
Участники протестных акций в России активно подают иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с незаконными арестами. В настоящее время на рассмотрении Страсбургского суда находится уже 227 жалоб от активистов.
Юристы правозащитной группы «Агора» сообщают, что это только первый «поход на Страсбург». В ближайшее время в ЕСПЧ будут поданы еще десятки жалоб от задержанных участников антикоррупционной акций, которая состоялась 26 марта 2017 года.
Юристы «Агоры» подали на сегодняшний день 102 жалобы. Еще столько же исков подготовил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Пять жалоб подготовили юристы «Открытой России» и 20 – юристы «Мемориала».
Руководитель «Агоры» Павел Чиков в беседе с газетой «Ведомости» отметил, что из России в ЕСПЧ поступает около 8000 жалоб в год (данные Минюста РФ), таким образом, доля обращений по массовым акциям может достичь 5%.
Пока Страсбургский суд коммуницировал две жалобы по «делу 26 марта». Это жалобы Алексея Навального, арестованного на 15 суток, и координатора его избирательного штаба в Казани Эльвиры Дмитриевой. В «Агоре» рассчитывают, что по остальным жалобам коммуникация пройдет достаточно быстро.
В ФБК сообщили, что в общей сложности в ЕСПЧ будет подано 400-500 жалоб, подготовленных фондом по арестам и задержаниям 26 марта. Российские суды вынесли вердикты еще не по всем делам.
Смысл работы – показать, что российская судебная система не способна защитить права граждан и нуждается в радикальной реформе, отметил юрист ФБК Иван Жданов.