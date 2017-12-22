Московские водители пожаловались на списание лишних денег за парковку
Московские автомобилисты в социальных сетях жалуются на произвольное списание средств с их счетов за парковку в платной зоне. Москвичи говорят, что приложение для оплаты парковки не реагирует на попытку завершить парковочную сессию
Московские автомобилисты в социальных сетях жалуются на произвольное списание средств с их счетов за парковку в платной зоне. Москвичи говорят, что приложение для оплаты парковки не реагирует на попытку завершить парковочную сессию и взимает больше средств.
Один из автомобилистов рассказал порталу Praktika.ru, что после того, как он завершил парковку, деньги продолжили списывать с его счета.
В сообществе «Синие ведерки» в Facebook другие водители подтвердили сбой в программе. С их счетов также снимались средства сверх фактического времени парковки автомобиля.
Двое сотрудников РБК также сообщили об обнулении их парковочных счетов в приложении «Московский паркинг».
Специалист по связям с общественностью пресс-службы администрации «Московского паркинга» на вопрос РБК о списании лишних денег со счетов пользователей, заявила, что «возможно, наблюдаются технические неполадки».
Летом этого года в работе сервисов оплаты парковок было зафиксировано два сбоя. В июне в течение нескольких часов водителям были недоступны все способы оплаты парковок, а в июле москвичи не могли оплачивать парковку через СМС.