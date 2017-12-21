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Общество
21 декабря 18:10

Разбившийся в Сочи самолет Ту-154 был застрахован на 250 млн евро

Самолет Ту-154 летного отряда Министерства обороны России, потерпевший крушение в Черном море 25 декабря 2016 года, был застрахован английской компанией. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов

Самолет Ту-154 летного отряда Министерства обороны России, потерпевший крушение в Черном море 25 декабря 2016 года, был застрахован английской компанией на 250 млн евро. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы родственников жертв авиакатастрофы.

По словам Трунова, Ту-154 был застрахован в компании «Согаз», однако английская фирма перестраховала самолет на 250 млн евро, включая все страховые выплаты.

«На данный момент мы ведем переговоры с перестраховочной компанией о возмещении вреда и должны предоставить им надлежащим образом оформленные документы. Мы хотим досудебное мировое урегулирование с английской компанией», - сообщил адвокат, слова которого приводит ТАСС.

Российские страховые компании не могут предоставить перестраховочную емкость по авиационным рискам, поэтому большая часть собранной ими страховой премии по авиастрахованию передается иностранным компаниям в перестрахование.

Игорь Трунов рассказал, что в США, например, сумма страхования самолетов варьируется от 1 млн долларов до 5 млн долларов, а в Европе - от 1 млн долларов до 1,5 млн долларов. При этом военные перевозки страхуются намного больше, чем гражданские.

Если решить вопрос о выплатах с английской компанией не получится, то тогда юрист обратится в суд Великобритании.

Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря 2016 года сразу после вылета из аэропорта Сочи. Там самолет осуществлял дозаправку. Воздушное судно следовало в Сирию, на его борту были сотрудники оборонного ведомства, журналисты государственных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова и известный доктор Елизавета Глинка. Все они погибли.

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