Машины ФСБ, ФСО, СКР и Росгвардии освободили от оплаты парковки
Служебные автомобили ФСБ России, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и военной полиции ВС России освободили от оплаты парковки в Москве. Соответствующий законопроект в среду, 20 декабря, приняли депутаты Госдумы
Служебные автомобили ФСБ России, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и военной полиции ВС России освободили от оплаты парковки в Москве. Соответствующий законопроект в среду, 20 декабря, приняли депутаты Госдумы.
Согласно принятому законопроекту, от оплаты парковки также освобождаются машины пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции и кареты «скорой помощи».
Закон также наделает руководителей регионов и органы местного самоуправления правом самим определять требования к парковкам общего пользования и платным парковкам, сообщает «Интерфакс».
Например, платные парковки могут быть запрещены законом субъекта РФ на территориях, прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные, медицинские организации государственных и муниципальных систем здравоохранения, организации культуры, органы госвласти, органы МСУ и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов, а также объектам спорта.