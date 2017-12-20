Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится 1 февраля 2018 года
В правительство поступил проект приказа президента Владимира Путина о возобновлении авиационного сообщения между Россией и Египтом. Информацию об этом подтвердил министр транспорта Максим Соколов
В правительство поступил проект приказа президента Владимира Путина о возобновлении авиационного сообщения между Россией и Египтом. Информацию об этом подтвердил министр транспорта Максим Соколов.
При этом авиакомпаниям потребуется некоторое время для возобновления полетов и перезаключения договоров с аэропортами, сообщает «КоммерсантЪ».
Предположительно, полеты в египетские города российские авиакомпании могут начать уже 1 февраля 2018 года. Первыми будут выполняться регулярные рейсы в Каир, а к весне могут возобновиться чартерные рейсы в курортные города Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Ранее Россия и Египет подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщил в пятницу Минтранс. Максим Соколов сообщил, что возобновление регулярного авиасообщения будет возможно после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ.
Авиационное сообщение между странами было прекращено в конце 2015 года после крушения на Синайском полуострове самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.
По данным ФСБ России, причиной авиакатастрофы стал теракт на борту воздушного судна. Ответственность за взрыв в самолете взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».