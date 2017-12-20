В России появится специальный суд по делам несовершеннолетних
В России может появиться новая судебная инстанция, которая займется рассмотрением дел в отношении несовершеннолетних граждан и повыситься предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии
В России может появиться новая судебная инстанция, которая займется рассмотрением дел в отношении несовершеннолетних граждан. С таким предложением выступили члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене.
Член рабочей группы Сталина Гуревич отметила, что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах», сообщает «КоммерсантЪ».
Общественники также предлагают повысить предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии - с 18 лет до 21 года. «Детей в 18 лет выкидывают из воспитательной колонии в колонию общего или строгого режима, и они попадают в среду, которая совершенно не подходит для их возраста», - пояснила Гуревич.
Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что в некоторых регионах страны уже работают специальные суды по делам несовершеннолетних.
«Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», - согласилась Сталина Гуревич.
Ранее Верховный суд предложил ввести в Уголовный кодекс понятие «уголовный проступок». В эту категорию предполагается перевести около 80 составов преступлений небольшой тяжести. Инициатива ВС РФ предполагает, что подростки, впервые совершившие уголовный проступок, будут освобождаться судом от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Согласно статистике, в России каждый год к уголовной ответственности привлекаются 10 тысяч подростков, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. По данным ФСИН на начало ноября, в воспитательных колониях находились 1,4 тысячи несовершеннолетних.