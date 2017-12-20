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20 декабря 00:35

Из Красной книги под давлением охотничьего лобби исчезли некоторые редкие животные

В обновленном варианте Красной книги не оказалось целого ряда редких животных, например, гималайского медведя, малой касатки и снежного барана. Ученые считают, что «лишних» животных из охранных списков удалили по просьбе охотничьего лобби

Фото: videoblocks.com

В обновленном варианте Красной книги не оказалось целого ряда редких животных, например, гималайского медведя, малой касатки и снежного барана. Ученые считают, что «лишних» животных из охранных списков удалили по просьбе охотничьего лобби. Специалисты просят президента спасти Красную книгу и редких животных.

Красная книга не обновлялась с 1997 года. Поправки в нее вносились в течение нескольких месяцев при участии ученых РАН и экологов. Однако теперь выяснилось, что в новом варианте число вымирающих животных сократилось.

«В новых списках мы не видим ни снежного барана, ни гималайского медведя, ни малой косатки», - рассказал «Новым известиям» Асхат Каюмов, руководитель экологического центра «Дронт» и член совета Международного социально-экологического союза.

С Асхатом Каюмовым согласны директор Департамента программ «Гринпис Россия» Иван Блоков и член-корреспондент РАН, директор Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

В ходе обсуждения поправок в Красную книгу разгорелись жаркие споры между экологами и представителями коммерческих структур. В частности, гималайский медведь (численность 6 тысяч особей) был включен в охранный список, однако «под давлением охотничьего лобби» исключен. Эксперты считают, что ряд ученых РАН лоббируют интересы компаний, которые зарабатывают на организации охоты на гималайских мишек для иностранцев.

Пропал из Красной книги и снежный баран. В Якутии сейчас насчитывается 40-45 тысяч особей, на Камчатке, на Корякском нагорье и в Чукотском автономном округе – по 7-8 тысяч особей.

«Российские ученые проделали огромную работу по сбору материала и данных для обоснования включения в Красную книгу животных, численность которых значительно сократилась за эти двадцать лет. В начале 2017 года Комиссия по Красной книге при Министерстве природы подготовила проект приказа о новом списке видов, требующих внесения в Красную книгу. Но он так и не был подписан. Лоббисты сначала просто ставили подножки ученым, а потом хитроумно отстранили их от работы», - рассказал доктор географических наук Александр Дроздов.

Под давлением охотничьего лоббистов Минприроды России изменило процедуру принятия решений и поменяло состав комиссии, исключив из нее ученых-зоологов. Следом прошло заседание бюро, на котором было проведено голосование по видам, внесение которых не устраивало пользователей животного мира.

«Но ведь Красная книга на сегодняшний день - единственный инструмент, который позволил вернуть из небытия зубра, популяцию пятнистого оленя, тигра, дальневосточного леопарда», - возмущаются зоологи и экологи.

Десятки ученых РАН обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором  говорится о том, что Красная книга России находится под угрозой.

«Будущее природы нашей страны теперь поставлено в полную зависимость от чиновников от охоты и представителей коммерческих охотничьих организаций. Но сохранение животного и растительного мира страны невозможно без мощной научной базы. Отстраняя ученых от работы над Красной книгой и лишая их права влиять на принятие решений, Минприроды России обрекает на уничтожение последние популяции многих редких видов», - говорится в заявлении ученых.

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