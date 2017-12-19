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Общество
19 декабря 13:33

Мэрия Москвы в честь Нового года объявила «парковочные каникулы»

«Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города», - сообщается в Twitter мэра столицы Сергея Собянина

В Москве во время новогодних праздников с автомобилистов не будут взимать плату за парковку. Бесплатная парковка будет действовать с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно.

«Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города», - сообщается в Twitter мэра столицы Сергея Собянина.

В мэрии отметили, что в новогодние каникулы автомобильный трафик в городе снижается, поэтому бесплатная парковка не осложнит транспортную ситуацию. При этом власти просят водителей соблюдать правила и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

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