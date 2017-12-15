Кавказ – сила, Москва – терпила
Я просто констатирую факты.
Недавно SMM-щик, который у меня работает, решил грубо пошутить про Рамзана Кадырова в моём твиттере. Я шутку быстро заблокировал и объяснил человеку, что в России шутить про Кадырова нельзя. Хорошо это или плохо – вопрос отдельный. Но есть правила игры, согласно которым про Рамзана нельзя шутить, его нельзя оскорблять, да и вообще лучше про чеченцев не шутить. Можно попробовать, но, скорее всего, будут проблемы. И вопрос тут не в законе: просто есть правила игры, а правила важнее закона. Бьют не по паспорту, а по морде.
Немцова убили чеченцы, убийц нашли и осудили. Но вот с заказчиками до сих пор проблемы. Следователя по делу Немцова просто не пустили в Чечню, если вы помните. И заказчики убийства до сих пор не установлены, и я уверен, что их имена так и не будут названы при сегодняшних правилах игры.
Недавно в юмористическом шоу на канале ТНТ решили пошутить по ингушских проституток. Ролик быстро выпилили, но интернет всё помнит ...
Шутка так себе, если честно, но мало ли шуток про проституток? Закончилась эта история довольно унизительно для шутников. Почти сразу продюсеры Comedy Woman сообразили, что что-то пошло не так, и оперативно опубликовали извинения:
Но в офис телеканала всё равно приехали представители ингушской общины, которые объяснили зарвавшимся юмористам, что так шутить нельзя:
В итоге гендиректору Comedy Club Production Андрею Левину пришлось отправиться к постпреду Ингушетии в Москве Алихану Цечоеву и ещё раз извиниться за свою компанию на камеру.
Заметьте, во всей этой истории ни на одном из этапов не возникает государство. Никто не подал в суд на ТНТ и не доказал там, что канал оскорбил его чувства. Менеджеры канала тоже не пошли в полицию за защитой от налётчиков, а пошли извиняться. Потому что менеджеры ТНТ прекрасно понимают, что полиция их не защитит. Никто их не защитит. Они же не ингуши и не чеченцы. И эта история очень хорошо всем понятна. Понятна до банальности, даже возмущаться не хочется. Её не обсудили на ток-шоу федеральных каналов, ни один депутат Госдумы не оскорбился происходящим.
При этом все понимают, что если бы кто-то заменил ингушских проституток на русских, никто бы даже не заподозрил, что что-то не так. Ну проститутки – смешно же! Эскорт, все дела. Кого и когда смущали русские проститутки? Или украинские? Да сам Путин на всю страну спокойно шутил про наших проституток, закинув в народ мем «девушка с пониженной социальной ответственностью».
Но про ингушских шутить нельзя. Потому что в офис или домой к тебе приедут ингушские боевики. Не суд, не полиция, а головорезы. И ты никуда не пойдёшь жаловаться, потому что все понимают: ни следователь, ни полицейский сегодня тебе не помогут. Никто не поможет. И тебе придётся самому решать свой вопрос. Либо уехать из страны, либо публично долго унижаться, извиняясь на камеру. Тогда тебя, может быть, простят. И, может быть, позволят жить в России. И не тронут твою семью.
Кстати, за пару дней до этого случая группа кавказцев поймала студента РАНХиГС и под угрозой расправы заставила его извиняться за комментарии о мусульманах в соцсетях.
Что же такого сделал этот парень? Избитый студент Олег Терещенко (в соцсетях общался под псевдонимом Алексей Князев) писал в частности об отсутствии равноправия мужчин и женщин и о том, что не понимает, почему кавказским девушкам запрещено встречаться с русскими парнями. Судя по сохранившимся скринам переписки, дискуссию он вёл цивилизованно и никого не оскорблял. Но в какой-то момент Олег неосторожно заявил, что в России есть закон, и он выше обычаев отдельных народов.
И случай с Олегом в принципе мало кого возмутил. За него не заступились депутаты и правозащитники. Полиция не завела дело против нападавших. Ректор вуза не выступил в защиту студента. Потому что все же всё понимают. Олег не нарушал законов России, но он нарушил правила игры.
А правила игры в России сегодня чёткие: Кавказ – сила. Этим правилам следуют все, от шутников с ТНТ до сотрудников Следственного комитета.
Источник - varlamov.ru