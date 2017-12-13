Правозащитники нашли в СИЗО «Матросская тишина» камеры для VIP-арестантов
В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» обнаружили камеры для VIP-арестантов. Условия содержания в этих камерах намного лучше, чем в обычных. VIP-камеры в СИЗО обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы
В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» обнаружили камеры для VIP-арестантов. Условия содержания в этих камерах намного лучше, чем в обычных.
VIP-камеры в СИЗО обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Первый зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила «Московскому комсомольцу», что одна из камер и вовсе можно назвать люксовой, на уровне номера отеля четыре звезды. В камере «люкс» ожидает суда обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов.
В камере «люкс» есть два больших окна, большой телевизор, холодильник с едой, а кровати застелены белоснежным бельем. «Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком», - рассказала Ева Меркачева.
Правозащитница попросила считать публикацию о VIP-камерах в «Матросской тишине» официальным обращением к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с требованием разобраться в условиях содержания заключенных в следственном изоляторе.
Дионисий Золотов является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденном после смерти в камере СИЗО бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. По версии следствия, Золотов вымогал у Евдокимова деньги за прекращение уголовного дела.