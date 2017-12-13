Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой за отказ удалить аккаунт «Открытой России»
Роскомнадзор обязал сервис микроблогов Twitter в течение суток удалить аккаунт «Открытой России», сайт которой ранее был заблокирован на территории всей России. В случае невыполнения предписания ведомства, Twiter также будет заблокирован
Роскомнадзор обязал сервис микроблогов Twitter в течение суток удалить аккаунт «Открытой России», сайт которой ранее был заблокирован на территории всей России. В случае невыполнения предписания ведомства, Twiter также будет заблокирован.
Администрация Twitter уведомила «Открытую Россию» о требовании Роскомнадзора. В ответном письме организация сообщила, что аккаунт «Открытой России» в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона, поэтому действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора являются «политическим давлением на свободу слова».
«Напоминаем, что сайт Открытой России и российского движения «Открытая Россия» не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России», - говорится в заявлении «Открытой России».
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что сайт «Открытой России» (Openrussia.org) был заблокирован за распространение информации «нежелательной организации» по требованию Генпрокуратуры. Речь идет об информации иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой в России признали нежелательной.
В апреле российские власти признали нежелательными организациями британские OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, а также зарегистрированную в США Open Russia Institute of Modern Russia, Inc. При этом в Генпрокуратуре отметили, что это не повлияет на работу российского движения «Открытая Россия».
Главный редактор сайта «Открытая Россия» Вероника Куцылло подчеркнула, что «сайт не имеет ни малейшего отношения к организациям, признанным нежелательными», поэтому действия по блокировке ресурса являются незаконными.