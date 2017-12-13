В «РЖД» попросили суд снизить или отменить компенсацию семье сбитого поездом подростка
Команда юристов «Российских железных дорог» в ходе судебного разбирательства о выплате компенсации родственникам погибшего под колесами поезда подростка потребовала снизить размер выплаты. В «РЖД» считают, что подросток был сам виноват в своей гибели
Команда юристов «Российских железных дорог» в ходе судебного разбирательства о выплате компенсации родственникам погибшего под колесами поезда подростка потребовала снизить размер выплаты. В «РЖД» считают, что подросток был сам виноват в своей гибели.
Суд первой инстанции постановил присудить отцу сбитого поездом мальчика компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Компания «РЖД» обжаловала приговор и попросила снизить размер выплаты до 20 тысяч рублей. По мнению юристов госкомпании, подросток сам виноват в своей смерти, так как шел в наушниках и якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер компенсации должен быть уменьшен», - цитирует апелляционную жалобу РЖД портал Е1.ru.
В материалах дела сведений о том, что погибший подросток был пьян нет, однако ответчик утверждает обратное.
«Нахождение погибшего в состоянии алкогольного опьянения должно быть учтено. Институт компенсации морального вреда не должен превратиться в способ зарабатывания денег и извлечения дохода», - заявили в суде представители госкомпании.
РЖД просит суд либо полностью отменить решение суда первой инстанции о выплате компенсации, либо снизить ее размер до 20 тысяч рублей.
Инцидент на железной дороге произошел 9 сентября 2016 года на перегоне Кольцово – Лечебный в Свердловской области. 16-летний подросток шел по путям перегона и был сбит поездом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».