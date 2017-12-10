Источником неприятного запаха в Москве назвали мусорные свалки
Жители Москвы уже несколько дней в социальных сетях жалуются на запах «гнили и тухлятины». Особенно сильно неприятных запах чувствуется в центральных районах города и на юго-востоке. Предположительно, источником запаха являются мусорные свалки
Жители Москвы уже несколько дней в социальных сетях жалуются на запах «гнили и тухлятины». Особенно сильно неприятных запах чувствуется в центральных районах города и на юго-востоке. Предположительно, источником запаха являются мусорные свалки. В ближайшие дни совместная комиссия МЧС, Мосэкомониторинга и Росприроднадзора представит результаты анализа проб воздуха.
Москвичи стали жаловаться на неприятный запах еще в минувшую пятницу, 8 декабря. Наиболее сильный запах «гнили» и «тухлой капусты», по словам горожан, ощущался в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах столицы.
В Росприроднадзоре считают, что источником неприятного запаха являются мусорные полигоны «Печатники» в Москве и «Кучино» в подмосковной Балашихе.
«Вероятность сохраняется, что это «Кучино». В Печатниках свалка проверялась. Она в настоящий момент рекультивируется, и есть опасения, что это пошло оттуда. Запах кислой капусты - это меркаптановая группа, это запах гниения отходов», - сообщили РБК в Росприроднадзоре.
Сейчас специалисты ведомства берут пробы в «Печатниках», «Кучино», а также на мусоросжигательных заводах №3 и №4, на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях ОАО «Мосводоканал», а также на АО «Газпромнефть-МНПЗ».
Измерения проводятся по компонентам: сероводород, меркаптаны, метан, аммиак.
Власти Балашихи в свою очередь сообщили, что рассеивание запахов в районе мусорного полигона «Кучино» было направлено от Москвы, поэтому он «никак не мог повлиять на загрязнение атмосферного воздуха в столице».
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что запах мог появиться после рекультивационных работ на полигоне Некрасовка.
Выяснением причин неприятного запаха сейчас занимаются специалисты МЧС, Мосэкомониторинга и Росприроднадзора. Они представят результаты анализа проб воздуха в ближайшее время.