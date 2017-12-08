Telegram пожаловался в Верховный суд на приказ ФСБ о предоставлении ключей дешифрации
Администрация мессенджера Telegram обратилась в Верховный суд РФ с иском, в котором просит признать недействующим приказ ФСБ России о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей
Администрация мессенджера Telegram обратилась в Верховный суд РФ с иском, в котором просит признать недействующим приказ ФСБ России о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей.
Адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, отметил, что приказ дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, однако по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.
Порядок передачи ключей для дешифрации должно определять правительство, а не ФСБ. Юрист также указывает на то, что оспариваемый приказ был принят до вступления в силу поправок из «пакета Яровой», который обязывает хранить операторов связи и провайдеров данные о звонках и электронной переписке граждан, а также предоставлять данные для декодирования сообщений.
Напомним, приказ ФСБ о порядке передачи ключей шифрования был принят 19 июля 2016 года.
Мессенджер Telegram зарегистрировался в качестве распространителя информации летом 2017 года после угроз блокировки со стороны Роскомнадзора. Затем ФСБ потребовала у мессенджера ключи для дешифрации сообщений.
В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования ФСБ.