Депутаты одобрили в первом чтении передачу московским властям право штрафовать автомобилистов
Депутаты Госдумы в среду, 6 декабря, приняли в первом чтении резонансный законопроект о передаче московским властям полномочий по администрированию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер
Депутаты Госдумы в среду, 6 декабря, приняли в первом чтении резонансный законопроект о передаче московским властям полномочий по администрированию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер. Таким образом, после вступления закона в силу московские водители будут получать штрафы не от ГИБДД, а от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Рядовые автомобилисты считают, что московские власти будут использовать новые полномочия исключительно для зарабатывания денег.
В настоящее время Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) несколько лет назад получила право фиксировать нарушения правил парковки и высылать водителям штрафы. Новый законопроект значительно расширяет власть МАДИ и даст организации право наказывать автомобилистов и за другие нарушения правил дорожного движения. В частности, столичные дорожные службы будут штрафовать водителей за нарушение скоростного режима, выезд на выделенную полосу, проезд на красный свет и т.д., сообщает «КоммерсантЪ».
Законопроект, который активно лоббирует мэрия Москвы, был внесен в Госдуму еще в 2015 году, однако прежнее руководство ГИБДД выступало категорически против передачи МАДИ функций по назначению водителям штрафов. После смены руководителей Госавтоинспекции законопроект был одобрен в правительстве.
Сейчас «письма счастья» сначала анализируются техниками в региональных центрах обработки данных, затем направляются в ГИБДД для перепроверки и составления постановления о штрафе. После окончательного принятия законопроекта, ГИБДД в этой процедуре уже участвовать не будет.
Законопроект был принят в первом чтении силами депутатов «Единой России». Думская оппозиция голосовала против. Депутат Ярослав Нилов от ЛДПР отметил, что на МАДИ поступает масса жалоб из-за ошибочных штрафов за нарушения правил парковки. При этом добиться возврата денег за неправомерные штрафы практически нереально.
Противники законопроекта уверены, что после расширения полномочий МАДИ ситуация с ошибочными штрафами в Москве только усугубится. «Это все новые способы по Остапу Бендеру залезть в карман гражданам», - прокомментировал законопроект депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. С ним согласен и коммунист Алексей Куриный. «Принимаем законопроекты лишь для того, чтобы обобрать наших граждан», - заявил депутат.
Депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков, который в отличие от своих однопартийцев выступает против законопроекта, отметил, что сейчас данные с камер обрабатывают квалифицированные офицеры ГИБДД, которые дали присягу, а после передачи этих полномочий МАДИ, этим будут заниматься «какие-то люди с улицы».