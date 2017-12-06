Инспекторов ГИБДД обяжут благодарить водителей после проверки документов
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обязал инспекторов благодарить автомобилистов, которые были ими остановлены на дороге. Он отметил, что проверки отнимают время у водителя, поэтому его нужно благодарить за содействие
Фото: selskajanov.ru
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обязал инспекторов благодарить автомобилистов, которые были ими остановлены на дороге. Полицейский начальник отметил, что проверки отнимают время у водителя, поэтому его нужно благодарить за содействие.
«Конечно же, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал Госавтоинспекции и предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его», – заявил глава ГИБДД России, слова которого приводит «Интерфакс».
Михаил Черников отметил, что каждая остановка автомобиля и проверка документов отнимает драгоценное время у водителя.