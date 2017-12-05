В Уссурийске военкомат разослал повестки в армию семилетним мальчикам
В Уссурийске сотрудники городского военкомата отправили повестки в армию семилетним мальчикам. Повестки получили трое несовершеннолетних. Напомним, что призывной возраст в России начинается с 18 лет
В Уссурийске сотрудники городского военкомата отправили повестки в армию семилетним мальчикам. Повестки получили трое несовершеннолетних. Напомним, что призывной возраст в России начинается с 18 лет.
По данным местного издания Ussur.net, военкомы составляли повестки в армию по спискам юношей, которые родились в 2001 году, однако по ошибке в список призывников включили и мальчиков, родившихся в 2010 году.
Об ошибке сотрудников Минобороны стало известно после того, как дедушка одного из семилетних «призывников» опубликовал скан повестки в социальной сети. «Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты», - написал под фотографией мужчина.
В Уссурийском комиссариате РИА Новости пояснили, что повестки пришли из-за ошибки в передаче данных о призывниках. В свою очередь представитель Муниципального казенного предприятия «Партнер» Уссурийска, которое занимается передачей данных в военкомат, возложил вину за ошибку на сотрудников горбольницы.