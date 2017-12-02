Судебные приставы проведут всероссийский рейд по розыску должников
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) весь декабрь будут проводить рейды по выявлению неплательщиков алиментов и зарплат. Цель акции – избавить граждан от долгов до Нового года
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) весь декабрь будут проводить рейды по выявлению неплательщиков алиментов и зарплат. Цель акции – избавить граждан от долгов до Нового года.
Всероссийская акция «В Новый год – без долгов» стартует 4 декабря. В ФССП рассказали, что сотрудники территориальных подразделений ведомства будут взыскивать задолженность по алиментным платежам и заработной плате – «самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы».
В ФССП отметили, что такая акция проводится в России впервые. В рамках рейда судебные приставы пройдут по адресам должников для проверки их материального положения, а также наложения ареста на их имущество. Особое внимание будет уделено «ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны».
Одновременно проверки будут проводиться в бухгалтериях предприятий, где задерживают выплату зарплаты сотрудникам.
11 декабря будут проводиться рейды по взысканию долгов по фискальным платежам, 18 декабря - по задолженностям организациям топливно-энергетического комплекса и 25 декабря - исполнению документов неимущественного характера.