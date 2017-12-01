Объединение дальнобойщиков включили в список «иностранных агентов»
В заявлении пресс-службы Минюста РФ говорится, что организация дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
Министерство юстиции внесло в реестр «иностранных агентов» организацию, которая объединяет водителей большегрузов и выступает за отмену системы «Платон».
В заявлении пресс-службы Минюста РФ говорится, что организация дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
На каком основании объединению дальнобойщиков был присвоен статус «иностранного агента», в Минюсте пока не уточнили.
«Объединение перевозчиков России» было основано в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы «Платон» 15 ноября 2015 года, сообщает «Интерфакс».
Государственная система «Платон» предполагает взимание платы с грузового транспорта массой более 12 тонн за проезд по трассам федерального значения.