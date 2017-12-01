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01 декабря 13:04

Россия оказалась в первой тройке стран по числу новых заражений ВИЧ

Российская Федерация оказалась на третьем месте в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Россию по этому показателю обогнали только ЮАР и Нигерия. Всего в стране насчитывается около 1,2 млн ВИЧ-инфицированных граждан

Российская Федерация оказалась на третьем месте в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Россию по этому показателю обогнали только ЮАР и Нигерия. Всего в стране насчитывается около 1,2 млн ВИЧ-инфицированных граждан.

Исполнительный директор программы программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Мишель Сидибе в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Россия уже является третьей страной в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии.

По мнению Сидибе, для снижения темпов распространения опасной инфекции в России президент Владимир Путин должен объявить войну СПИДу. При реализации необходимых мер, Россия может значительно улучшить ситуацию к 2020 году.

«Прекращение эпидемии ВИЧ-инфекции также важно для борьбы с сопутствующими заболеваниями: 40% смертей ВИЧ-положительных людей было вызвано туберкулезом. Другая быстро растущая эпидемия сопутствующей инфекции, которая тоже требует нашего внимания, это гепатит С», - заявил Мишель Сидибе.

Специалист считает, что Россия является единственной страной региона Восточной Европы - Центральной Азии, которая в состоянии и остановить эпидемию внутри страны, и помочь другим странам региона. для этго у страны есть научные достижения, ресурсы, четкое понимание характера эпидемии.

«Но чтобы остановить эпидемию, нужна политическая воля и новая стратегия по ускоренной борьбе с распространением ВИЧ-инфекции», - добавил г-н Сидибе.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России на сегодняшний день официально зарегистрировано 1,2 млн ВИЧ-инфицированных граждан. До конца текущего года их число вырастет еще на 100 тысяч человек.

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