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01 декабря 00:29

Автоюристы увеличили объем страховых выплат по ОСАГО в Крыму в 8 раз

В республике Крым за последние месяцы резко увеличились страховые выплаты по полису ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят о восьмикратном росте выплат и связывают ситуацию с миграцией на полуостров недобросовестных автомобильных юристов

Фото: alfastrah.ru

В республике Крым за последние месяцы резко увеличились страховые выплаты по полису ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят о восьмикратном росте выплат и связывают ситуацию с миграцией на полуостров недобросовестных автомобильных юристов.

С начала 2017 года автовладельцам в Крыму было выплачено 246 млн рублей. Больше половины суммы (55%) составили накладные расходы - пени, штрафы, судебные издержки, которые начислялись из-за недобросовестных юристов.

В РСА отметили, что за аналогичный период 2016 года объем судебных выплат страховщиков в республике составлял 31 млн рублей. Таким образом, общий объем выплат по ОСАГО в Крыму вырос в 8 раз.

«Судебные выплаты в Крыму за год резко выросли. Очевидно, что такой скачок, скорее всего, связан с миграцией недобросовестных автомобильных юристов из соседних областей. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дел в регионе сейчас составляет 108%, то есть страховщики начинают получать убытки и, как следствие, уходят из региона», - сообщил глава РСА Игорь Юргенс, слова которого приводит РБК.

Юргенс сообщил, что на «горячую линию» по вопросам заключения договоров ОСАГО в Крыму жалоб практически не поступает, однако в Министерство финансов и Центробанк было направлено 500 одинаковых жалоб.

«Они идентичны друг другу, что вызывает вопросы об их обоснованности. Не исключено, что те, кто пишут не соответствующие действительности обращения, как раз и провоцируют судебные разбирательства, выкачивая деньги из страховых компаний», - заявил президент РСА.

На ситуацию со страховыми выплатами обратили внимание и в Генеральной прокуратуре. По данным ведомства, рост числа мошеннических преступлений на рынке страхования вырос на 158,4% из-за криминализированного рынка ОСАГО. Так, за шесть месяцев 2017 года взысканные с компаний через суд суммы страховых возмещений составили 7,9 млрд рублей против 5,8 млрд рублей в первом полугодии 2016 года.

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