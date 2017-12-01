Чиновники Роскосмоса организовали VIP-перелет до космодрома «Восточный» за 9 млн рублей
Чиновники «Роскосмоса» потратили 9 млн рублей на организацию своего перелета на космодром «Восточный» в Амурской области в честь в запуска ракеты-носителя с 19 спутниками, который оказался провальным
Чиновники «Роскосмоса» потратили 9 млн рублей на организацию своего перелета на космодром «Восточный» в Амурской области в честь запуска ракеты, который оказался провальным. Согласно данным сайта госзакупок, руководители федерального ведомства заказали для себя реактивный самолет Gulfstream G550.
Аренда самолета бизнес-класса обошлась федеральному бюджету в 9,07 мон рублей. Контракт на организацию VIP-перелета был подписан с компанией EastUnion, которая стала единственным поставщиком услуги.
Исполнитель контракта должен был организовать перелет делегации «Роскосмоса» из 12 человек, а также обеспечить на борту воздушного судна предоставление прохладительных и (или) горячих напитков и питания категории VIP, сообщает «Лента.ру».
Примечательно, что у госкорпорации есть собственная авиакомпания «Космос», однако состав ее авиапарка не раскрывается. Тем не менее, чиновники агентства решили доверить свою доставку на «Восточный» сторонней компании.
За вторым в истории космодрома «Восточный» запуском ракеты наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и другие должностные лица.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 18 малыми спутниками оказался неудачным. В связи с неполадками разгонного блока «Фрегат», головная часть носителя была утеряна, а спутники не вышли на орбиту. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в 3 миллиарда рублей.
После провала директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на «Восточном» Константин Чмаров заявил, что это были «летные испытания».