Борцы с коррупцией добились увольнения Александра Маслякова с поста главы ГУП «Планета КВН»
Основатель Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков покинул должность руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Уйти с поста главы госпредприятия Маслякова вынудили представители организации Transparency International
Основатель Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков покинул должность руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Уйти с поста главы госпредприятия Маслякова вынудили представители организации Transparency International, которые заподозрили его в нарушении антикоррупционного законодательства.
Александр Масляков с 1990 года является главой ТТО «Александр Масляков и компания» («АМиК»), которой принадлежит все, что связано с КВН. Учредителями компании являются сам Александр Масляков и его супруга Светлана. Должность директора ТТО занимает их сын Александр Масляков-младший.
В 2011 году президент России Владимир Путин сделал КВН подарок на 50-летний юбилей в виде собственного здания. Клубу веселых и находчивых передали кинотеатр «Гавана» на Шереметьевской улице в Москве.
Бывший кинотеатр после реконструкции за бюджетный счет передали государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский молодежный центр «Планета КВН». Директором ГУПа стал Александр Васильевич Масляков. При этом он остался учредителем «АМиКа», а с 2015 года стал еще и индивидуальным предпринимателем.
Эксперты Transparency International напомнили, что согласно федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», запрещается совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом.
6 ноября 2014 года ГУП «Планета КВН» (директор - Александр Масляков-старший) и ТТО «АМиК» (директор - Александр Масляков-младший, учредители - Масляков-старший и его жена) создали совместное предприятие - ООО «Дом КВН». Борцы с коррупцией считают, что здесь имеются признаки конфликта интересов, так как Масляков-старший в качестве руководителя госпредприятия заключил сделку с частной компанией, принадлежащей ему самому и его семье.
По закону такие сделки должны согласовываться с собственником (в данном случае с департаментом имущества Москвы).
Кроме того, в TI обратили внимание на то, что в уставный капитал совместного предприятия ГУП «Планета КВН» внес подаренное президентом здание, а «АМиК» - торговый знак «Международный союз КВН». Борцы с коррупцией обратились в прокуратуру с просьбой проверить, соблюдаются ли Масляковым запреты и ограничения, наложенные на глав ГУПов, а также проверить, на каком основании здание, предоставленное государством, внесено в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дом КВН».
Одну победу борцы с коррупцией уже одержали - правительство Москвы уволило Александра Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.