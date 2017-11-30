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30 ноября 00:10

В России с Нового года водится запрет на анонимное общение в мессенджерах

Юрий Чайка сообщил, что с Нового года услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться только тем пользователям, которые идентифицировали себя на основании абонентского номера и соответствующего договора

Генеральный прокурор России Юрий Чайка объявил о введении запрета на анонимное общение в мессенджерах. Запрет вводится с 1 января 2018 года.

Юрий Чайка сообщил, что с Нового года услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться только тем пользователям, которые идентифицировали себя на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Одновременно с этим в силу вступают поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других отраслей, представляющих стратегическую важность, сообщает «Интерфакс».

Глава генпрокуратуры также напомнил о действующем с 1 ноября законе, обязывающем владельцев интернет-ресурсов блокировать информацию, распространение которой запрещено на территории России.

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