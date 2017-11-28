Гособвинение попросило для экс-главы Сахалина 13 лет колонии и штраф в 500 млн рублей
Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей
Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.
«Просим суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет колонии строгого режима», - сообщил представитель генпрокуратуры Денис Штрундер на заседании суда по делу экс-губернатора, слова которого приводит «Интерфакс».
Также обвинитель попросил лишить Александра Хорошавина государственных наград и запретить ему занимать должности в органах госвласти.
Прокурор считает, что вина бывшего губернатора Сахалина в получении взяток (всего 8 эпизодов) и легализации денежных средств полностью доказана. Всего Хорошавину инкриминируют получение взяток на сумму 522 млн рублей.
Бывшим подчиненным экс-губернатора Сергею Карепкину и Андрею Икрамову обвинение попросило наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 9,5 лет.
Экс-министра сельского хозяйства области Николая Борисова, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства частичное признание вины и активное участие в следствии, обвинение предлагает наказать лишением свободы на 7 лет.