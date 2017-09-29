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29 сентября 14:52

В России насчитали 38 тысяч обманутых дольщиков

Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что на самом деле цифра может быть намного больше. В указанные 38 тысяч обманутых дольщиков, в частности, не вошли граждане, вложившие деньги в строительство объектов компании СУ-155

Фото: utushino.ru

В России насчитали более 38 тысяч обманутых соинвесторов жилья. По данным министерства строительства и ЖКХ, точная цифра составляет – 38 154 человек.

Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что на самом деле цифра может быть намного больше. В указанные 38 тысяч обманутых дольщиков, в частности, не вошли граждане, вложившие деньги в строительство объектов компании СУ-155.

Наибольшее число обманутых дольщиков зафиксировано в Краснодарском крае. Там строительные компании обманули 6461 человек. В Московской и Свердловской областях своих квартир не дождались около 4 тысяч человек, а в Самарской области насчитали 3,5 тысячи обманутых дольщиков.

Михаил Мень в беседе с «Интерфаксом» отметил, что за последний месяц число обманутых соинвесторов жилья несколько сократилось. Так, в месяц назад в федеральный реестр были внесены 46 тысяч человек.

Напомним, в июле 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать компенсационного фонда долевого строительства. Согласно документу, застройщики должны отчислять деньги для компенсации жертвам мошенничества в сфере строительства в специальную некоммерческую организацию, которая в случае замораживания строительства будет компенсировать дольщикам потерянные средства.

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