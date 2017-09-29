Московские власти сообщили о подключении уличных камер с функцией распознавания лиц
Представители оппозиции предположили, что камеры с функцией распознавания лиц подключаются для того, чтобы упростить правоохранительным органам задержания участников протестных акций
Московские власти отчитались о подключении городской сети видеонаблюдения к системе распознавания лиц проходящих под камерами людей.
Столичные чиновники пояснили, что лица людей, попавших в поле зрения камеры, сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных.
Московская сеть состоит из 160 тысяч видеокамер, которые установлены на 95% подъездов жилых домов.
В настоящее время к системе наблюдения подключены около 16 тысяч пользователей. В мэрии призвали москвичей самим подключать собственные камеры наблюдения к общей городской сети, чтобы видео транслировалось в единый центр хранения и обработки данных.
Ранее представители оппозиции предположили, что камеры с функцией распознавания лиц подключаются для того, чтобы упростить правоохранительным органам задержания участников протестных акций. В департаменте информационных технологий заверили, что основной целью внедрения такой системы является поиск преступников и пропавших людей.
Глава департамента Артем Ермолаев сообщил изданию «The Verge», что с помощью камер с функцией распознавания лиц было задержано шесть правонарушителей.