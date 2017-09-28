В Москве в рамках благоустройства улиц демонтируют оборудование сотовых операторов
Московские власти в рамках реализации программы «Моя улица» собираются демонтировать часть стоек, на которых сейчас размещается оборудование операторов связи. Сотовые операторы говорят, что демонтаж стоек приведет к ухудшению качества мобильной связи в столицt
Московские власти в рамках реализации программы «Моя улица» собираются демонтировать часть стоек, на которых сейчас размещается оборудование операторов связи. Сотовые операторы говорят, что демонтаж стоек приведет к ухудшению качества мобильной связи в столице.
Департамент ЖКХ Москвы направил письмо в «Моссвет» и Объединенную энергетическую компанию (ОЭК), в котором говорится о необходимости проработать вопрос о расторжении договоров аренды фонарных столбов, на которых размещено телекоммуникационное оборудование.
Чиновники собираются расторгнуть договоры на размещение оборудования из-за проведения ремонтных работ в рамках городской программы «Моя улица» в Центральном административном округе.
По данным «Ведомостей», в центре столицы на мачтах уличных фонарей установлено около 90% базовых станций «Т2 РТК холдинга» (Tele2), 30–40% станций МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». На них же находится оборудование экстренного оповещения МЧС, и точки доступа бесплатной городской сети WiFi.
Демонтаж стоек с телекоммуникационным оборудованием неизбежно приведет к ухудшению и даже потери связи. В Tele2 заявили, что инициатива столичных чиновников затруднит оказание качественных услуг всем сотовым операторам. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») также говорят, что демонтаж оборудования, если операторы не получат альтернативных площадок, угрожает мобильной связи и безопасности людей в центре столицы.